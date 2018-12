"Mi papá ni toma", dice el hijo de Alejandro Fernández

Alex Fernandez Jr., el hijo de Alejandro Fernández, debutó hace unas semanas como cantante de ranchero, y los cuestionamientos en torno a su familia no se han hecho esperar.

De acuerdo a Despierta América, el nieto de Vicente Fernández defendió a "El Potrillo" sobre las ocasiones en las que ha actuado en supuesto estado inconveniente, "Curiosamente mi papá ni siquiera toma, o sea, en sus conciertos a veces hace algo y ya sacan la nota, y por eso pareciera que sí, pero en realidad él no, o sea, en su vida cotidiana no toma pues", aclaró.

Alex Fernández está consciente de lo que conlleva ser famoso, y confesó que su papá lo ha preparado.

"Él me dice: ‘Hijo siempre van a sacar chismes, tu despreocúpate’, ya sabemos cómo es esto, entonces ya estoy esperando que saquen mis chismes también", dijo sonriente.

Aclaró que su papá no toma alcohol, y que él lleva una vida alejada de los vicios.

Hace un mes el hijo de Alejandro Fernández debutó en su faceta como cantante de ranchero y tras pocas semanas en la industria del entretenimiento tiene muy claro dos cosas: su abuelo Vicente es quien llevará su carrera y no desea cantar nada que no sea ranchero.

Alex Fernández Jr. confesó en entrevista con EL UNIVERSAL, que su abuelo fue quien tuvo la idea de lanzarlo como cantante ya que aunque a él siempre le ha gustado la música, no tenía claro si quería dedicarse o no a los escenarios.

"Gracias a mi abuelo es que yo empecé en la carrera musical, él fue quien decidió que me iba a lanzar como cantante, él es quien ha llevado el control de toda mi carrera y es quien me maneja y así seguirá siendo porque no hay nadie mejor que él que conozca esta industria", detalló Alex, quien también confesó que le gustaría cantar un tema con su papá y su abuelo.

NM