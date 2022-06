“Mi casa está en otra parte” un poderoso discurso sobre la migración

Dirigido y escrito por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, el documental animado “Mi casa está en otra parte” (“Home is Somewhere Else”/ Estados Unidos, 2022) se encuentra en competencia en la categoría de Mejor Largometraje de Animación Internacional dentro de la programación oficial para la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG37), y tendrá funciones hoy 17 y sábado 18 de este mes.

La cinta es un documental animado en 2D con tres historias personales e independientes, cada una narrada por sus jóvenes protagonistas, quienes son migrantes, y están unidas por un anfitrión, el poeta oral José Eduardo “El Deportee” Aguilar (deportado de su hogar en Utah a México, a los 23 años); así, en spanglish, el anfitrión introduce cada relato: el de Jasmine y su temor de que sus padres sean deportados; el de las hermanas Evelyn y Elizabeth, quienes crecen juntas pero con diferentes estatus migratorios; y el de José Eduardo, donde cuenta su propia vida, deportación y su conversión en artista.

Procesos que parecen chocar

En entrevista con EL INFORMADOR, Hagerman refiere que “esto de combinar el documental con la animación es un reto, porque son como el agua y el aceite; en sus procesos, el documental requiere de libertad, se graba de modo constante y a los personajes les siguen ocurriendo cosas, se necesita flexibilidad. En cambio, en la animación no se puede ser flexible, es fundamental no cambiar nada, no puedes quitarle un segundo porque costó un enorme trabajo, hay que calcularlo todo. Son procesos que parecen chocar pero, como una vinagreta, si la agitamos un poco sabrá más rico en una ensalada”.

Ahora bien, una vez determinado que serían tres historias y se realizarían en estilos distintos, explica el realizador, “nos vino la idea de utilizar tres estudios independientes de animación en México; en lugar de uno solo, elegimos a los estudios Llamarada, Casiopea y Virus Mecánico, que son de los que más admiramos en Brinca Taller de Animación. Y abrimos la puerta para recibir ideas creativas. De algún modo fue una labor creativa, y sus ideas enriquecieron la película”.

Historias que conmueven

De acuerdo con Hagerman, siempre se pensó esta cinta para que “pudiera acercar este tema sobre qué se siente vivir en una familia indocumentada, en un país que no es el tuyo; o quizá es el tuyo pero no el de tus padres. La idea fue traer esa experiencia al público joven, por eso lo hicimos en animación; en preparatorias, en escuelas que pudieran hacer uso de la película. Y aunque la primera parte parezca muy infantil, la historia lleva a un contraste fuerte. En realidad, esos contrastes funcionan como herramienta dramática, nos llevan a un tono que deseamos conservar y que puede conectar con un espectro mayor de público”.

Asimismo, las imágenes resultantes son de alto impacto emocional, y sobre eso el director asegura que, de por sí, “las historias nos conmovían mucho; cuando las personas están relatando su vida y llegan a estos niveles de intimidad, claro que para nosotros —que somos el vehículo por el cual llega al público esta historia— es emocionante y estamos tocados por lo que contamos. Si el público es ‘tocado’ así al ver la película, quiere decir que hemos logrado una buena traducción para ellos”.

Reconocimiento a animadores mexicanos

Por otra parte, compitiendo en el FICG37 y por igual en una sección del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (en francés Festival International du Film d'Animation d'Annecy, FIFA), Hagerman tiene claro que “para cualquier estudio de animación del mundo, tener su película en estos festivales es un sueño”.

Finalmente, el realizador destaca que se trata del primer largometraje como Brinca Taller de Animación, por lo que “estar donde estamos ahora es ya un premio enorme, y significa un reconocimiento al trabajo de los artistas y animadores independientes de México, eso ya es un regalo. Sentimos que fuimos elegidos por algo, y en las primeras proyecciones hemos visto que, como resultado, la gente sale conmovida de la sala. Confiamos en el material que tenemos y ojalá esto signifique una larga trayectoria para la cinta”.

Agéndalo

“Mi casa está en otra parte” (“Home is Somewhere Else”/ (Estados Unidos, 2022)

Director: Carlos Hagerman/ Jorge Villalobos

Carlos Hagerman/ Jorge Villalobos Guion: Carlos Hagerman/ Jorge Villalobos

Carlos Hagerman/ Jorge Villalobos Música: Javier Álvarez Intérpretes: José Eduardo Aguilar

Funciones/ FICG37:

Hoy 17 de junio: Cineteca FICG, Sala 2, 20:30 horas.

Sábado 18 de junio: Cineteca FICG, Sala 2, 16:00 y 20:30 horas.

Cinemex Sania, Sala 2, 18:10 horas.