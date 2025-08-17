Aries

Este mes es momento de tomar la iniciativa en tus relaciones. No esperes que el amor llegue solo; necesitas actuar y mostrar tus sentimientos. Deja atrás problemas pasados que solo te bloqueaban y abre tu corazón a nuevas conexiones.

Tauro

En el amor, enfócate en personas que realmente aporten a tu vida. Deja de gastar tiempo con quienes no te valoran y dedica tu energía a relaciones que te hagan sentir bien y correspondido.

Géminis

Agosto te invita a soltar relaciones que ya no te sirven, aunque sea difícil. Mantén tu brillo y no permitas que personas negativas afecten tu vida sentimental; tu corazón merece resplandecer.

Cáncer

Tu sensibilidad está a flor de piel, así que es momento de alejar a personas negativas de tu vida amorosa. Concéntrate en relaciones que te aporten bienestar y crecimiento emocional.

Leo

Deja atrás el drama en el amor. Si tienes algún sentimiento o relación pendiente, es momento de retomarlo y actuar con confianza, porque las circunstancias favorecen tu vida sentimental.

Virgo

Agosto trae nuevas amistades que podrían convertirse en algo más. Deja el pasado atrás y abre tu corazón a nuevas conexiones que te saquen de la rutina y te hagan sentir vivo en el amor.

Libra

Este mes es ideal para brillar en el amor y disfrutar de momentos especiales con quienes quieres. Exprésate con claridad y confianza; tus palabras tendrán un gran poder para fortalecer vínculos románticos.

Escorpión

En el amor, este mes debes mantener el control y actuar con firmeza. No dejes que otros dicten tus decisiones sentimentales; prioriza tus deseos y establece límites claros.

Sagitario

Agosto te da energía para avanzar en el amor, pero presta atención a los detalles. Evita malentendidos y cuida la comunicación con tu pareja o interés romántico para no generar conflictos innecesarios.

Capricornio

Este mes fortalece tu autoestima en el amor y no busques cariño de quien no te valora. Rodéate de personas que realmente te aprecien y deja atrás relaciones que te hicieron sentir menos.

Acuario

Agosto te invita a ser sincero y coherente en tus palabras y acciones amorosas. No cambies tu esencia para agradar a nadie; quienes te quieren aceptan tus virtudes y defectos.

Piscis

Es momento de tomar acción en el amor y dejar de esperar el “momento perfecto”. Mantente enfocado en lo que quieres en tus relaciones y da pasos concretos hacia lo que deseas en tu vida sentimental.

