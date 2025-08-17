Nana Calistar: Horóscopos para HOY 17 de agosto de 2025

Es momento de tomar acción y enfrentar los desafíos, ya que agosto trae cambios importantes que te harán moverte de verdad. No esperes que las cosas sucedan solas; la vida requiere esfuerzo para obtener resultados. Este mes, concéntrate en tus sueños y objetivos, y deja atrás problemas y preocupaciones que solo te estaban estresando.Es momento de concentrarte en lo que realmente vale la pena. Deja de gastar tu tiempo en personas o situaciones que no te aportan nada. Enfócate en lo que te da resultados y aprovecha tu tiempo sabiamente, porque es un recurso muy valioso.Agosto trae buenas oportunidades, pero también momentos de dejar ir lo que ya no te sirve, aunque sea difícil. Mantén tu brillo personal y no dejes que las personas negativas apaguen tu luz; lo tuyo es destacar y resplandecer.Agosto te vuelve más sensible, así que es momento de alejar lo negativo. Concéntrate en tus sueños y metas, porque ahí está la clave para progresar y atraer cosas buenas a tu vida.Agosto te invita a dejar atrás el drama. Si tienes un proyecto o negocio pendiente, es momento de retomarlo y ponerlo en marcha, porque las circunstancias están a tu favor y las oportunidades te respaldan.Es momento de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Agosto trae nuevas amistades que te sacarán de la rutina, y surge una oportunidad de negocio que puede generar buenas ganancias si la aprovechas.Agosto trae diversión y oportunidades para brillar, especialmente con familia y amigos cercanos. Es tu momento de destacar en reuniones y fiestas, así que aprovecha para expresarte y pedir lo que necesites, ya que tu palabra tendrá fuerza.Agosto intensifica tu carácter y determinación. No permitas que otros tomen decisiones por ti; este mes es para mantener el control de tu vida y actuar con firmeza.Agosto llega con mucha energía para avanzar, pero ten cuidado con los detalles en trámites y documentos importantes, ya que un descuido puede traer problemas y gastos innecesarios. Revisa todo con atención para evitar complicaciones futuras.Agosto es un mes para fortalecer tu autoestima y establecer límites. No busques cariño ni atención de quienes no lo valoran; enfócate en quienes realmente te aprecian y deja atrás a quienes te menosprecian.Agosto te invita a ser más consciente de tus palabras y cumplir lo que prometes. No cambies tu esencia para agradar a otros; quienes realmente te valoran aceptan tanto tus virtudes como tus defectos.Agosto te invita a brillar, pero primero debes dejar de poner excusas. No esperes el “momento perfecto”; muchas veces las oportunidades llegan cuando tomas acción. Mantente enfocado en tus metas, porque ya estás cerca de alcanzarlas.NA