La astróloga Mhoni Vidente comparte sus predicciones semanales, dando pistas de cuáles serán los signos más favorecidos tanto en el amor como en las finanzas entre el 11 y el 17 de agosto de 2025. A continuación, te presentamos los que destacan en estas dos áreas clave:

Aries

Según el horóscopo semanal, Aries estará ante una gran oportunidad de prosperidad: habrá estabilidad y logros económicos, lo que permite avanzar con confianza, gestionar asuntos legales pendientes y armonizar el amor.

Además, el mensaje del universo enfatiza dedicarte a ti mismo con cuerpo, alma y espíritu, fomentando una conexión más sólida en relaciones afectivas.

Géminis

Para este signo, la semana viene con oportunidades financieras concretas, como ingresos extras o nuevos empleos. Mhoni Vidente también alienta a mantener discreción y cerrar ciclos, lo que suaviza el camino hacia una nueva etapa amorosa o estabilidad emocional.

Cáncer

Este signo destaca por su habilidad para poner en orden sus finanzas, con el potencial de iniciar viajes o negocios rentables fuera de lo habitual. La predicción también sugiere que hacer espacios emocionales más firmes y dejar atrás lo que no funciona favorecerá su entorno sentimental.

Capricornio

Capricornio tendrá una semana propicia para recibir invitaciones laborales y avances en proyectos, e incluso el inicio de un negocio o el acceso a becas. Estos impulsos económicos se complementan con la posibilidad de que surja una figura emocional estable que revitalice el amor.

Acuario

La semana trae para Acuario sorpresas económicas agradables: pueden llegar ingresos inesperados que generen bienestar. Estas señales, junto a energías creativas, también están alineadas con la apertura a una nueva etapa amorosa o personal.

Aprovecha esta energía favorable aprovechando las oportunidades financieras que se presenten y abriéndote a nuevas conexiones afectivas, siempre que la intuición y el sentido común te lo permitan.

Con información de Mhoni Vidente

BB