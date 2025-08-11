Horóscopo Negro para HOY 11 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).A veces, Libra, sientes que el mundo se detiene por un momento, y tú te quedas ahí, atrapada en tus pensamientos, con esa sensación de que nadie termina de comprender todo lo que llevas dentro. Todo lo que has pasado. Esta semana tendrá un poco de eso: estarás bien, pero con un punto de melancolía que te hará viajar a recuerdos del pasado.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Semana nueva, Escorpio, y actitud nueva. Aquí no hay espacio para rendirse, ni para soltar la toalla a medio camino. Esta semana, repítetelo como un mantra: puedo lograrlo, puedo conseguirlo. Porque la realidad es que puedes, y lo sabes. Eso sí, no te olvides de que el cuerpo también tiene límites. Llevas una racha intensa, saltando de un problema a otro, y si no es una cosa, es otra. Tu mente va a mil y tu agenda no se queda atrás. Por eso, es momento de parar un poco.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Sagitario, esta semana vienes con el ánimo un poco cargado. No es que no tengas fuerza —porque tú siempre encuentras un resquicio para tirar hacia adelante—, pero es verdad que estás cada vez más quemado/a con ciertos temas que parecen no avanzar. Y sí, incluso podría decirse que hay un toque de tristeza rondando por ahí. No es raro: lo que estás sosteniendo ahora mismo es mucho, y cualquiera en tu lugar se sentiría igual.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Capricornio, empieza la semana y ya lo sabes: por mucho que intentes desconectar, siempre aparece algo o alguien que te arrastra de nuevo al ruedo. Una llamada, un mensaje, una urgencia, y ahí estás tú, dejándolo todo para resolverlo. El problema es que este patrón se repite una y otra vez, y aunque lo haces con buena intención, te estás desgastando demasiado.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Acuario, esta semana te sumerges en un proceso interno y espiritual enorme. Es como si de repente sintieras la necesidad de reconectar contigo, con tu esencia, con tu propósito… con todo aquello que te recuerda quién eres y hacia dónde vas. Quieres paz, quieres claridad y, sobre todo, quieres que tu vida esté alineada con lo que sientes y con lo que sueñas.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Empieza la semana, Piscis, y lo haces desde un punto muy poderoso: nada puede hacerte daño ahora. Nada. Por mucho que algunos lo intenten, no tienen forma de atravesar la fortaleza que has construido. Has pasado por mucho, has aprendido a reconocer las señales y a cerrar la puerta a lo que no te aporta. Y esa seguridad interior es tu mejor escudo.Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO