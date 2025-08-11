Horóscopo Negro para HOY 11 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Nueva semana Aries, y no importa quién fuiste antes o lo que pasó este tiempo atrás, lo que de verdad cuenta es quién decides ser hoy. No eres tus errores, no eres tus caídas, no eres tu pasado. Así que si ahora quieres tomar decisiones diferentes a las que siempre has tomado, hazlo. Sin culpa. Probablemente, sea de lo más inteligente que puedas hacer por ti mismo.TAURO (21 abril-20 mayo).Tauro, esta semana baja un poco la guardia. No hace falta que te hagas siempre la dura o el duro con todo, porque aunque quieras aparentar que nada te afecta, por dentro sabes que no es así. Y lo cierto es que, al final, todo se termina solucionando de una forma u otra. No tienes que cargar siempre con ese escudo como si fuera obligatorio.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Géminis, esta semana vienes con la mente más clara que en mucho tiempo. Has tenido un despertar, de esos que te sacuden por dentro y te hacen replantearte todo. Has empezado a fijarte metas reales, a corto y medio plazo, porque por fin entiendes que no puedes seguir en piloto automático, haciendo cosas que no te llenan, solo por costumbre o por conformarte. Mucho tiene que ver el fin de Mercurio retrógrado.CÁNCER (22 junio-22 julio)Cáncer, esta semana se presenta con cierta tensión. Hay algo que vuelve a tu cabeza, un recuerdo, una situación del pasado, y empiezas a darle vueltas otra vez. Y claro, por momentos te sientes al borde de la locura. Pero ojo, porque volver ahí es remover la misma mierda que tanto te costó dejar atrás. Y tú ya no estás para eso, Cangrejo. Estás en otro nivel.LEO (23 julio-22 agosto).Seguimos en tu temporada, Leo, pero tú mismo sabes que este año no está siendo como otros. No es la temporada explosiva, brillante y desbordante de energía que sueles vivir. Ha sido rara, llena de altibajos, con momentos de bajón emocional y estrés acumulado que a veces no sabes ni por dónde canalizar. Te cuesta encontrar el enfoque, y eso te agota más de lo que quieres admitir.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Virgo, arrancas la semana con las pilas bien cargadas y con la sensación de que estás entrando en un nuevo ciclo. No será un camino de rosas, pero lo vas a afrontar con toda tu fuerza y tu determinación. Esta etapa puede venir cargada de retos, pero también de oportunidades para demostrarte —sobre todo a ti misma— que sabes adaptarte, reorganizarte y salir adelante aunque todo parezca en contra.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO