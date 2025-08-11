Mhoni Vidente inicia la semana compartiendo sus más recientes predicciones, revelando lo que el tarot depara para cada signo del zodiaco este lunes 11 de agosto. Prepárate para descubrir los mensajes que las cartas tienen para ti.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La carta de El Sol marca un periodo de prosperidad y desarrollo personal. En el ámbito económico podrías recibir propuestas laborales o nuevos proyectos que impulsen tus ingresos.

Cuarzo recomendado: Cuarzo rojo

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se avecinan días en los que deberás cuidarte de amistades falsas y de personas con energías negativas. Existe la posibilidad de que un amor del pasado reaparezca.

Cuarzo recomendado: Ojo de tigre

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La abundancia y el reconocimiento estarán presentes en tu camino, incluso podrías recibir un aumento salarial. Mantente alejado de discusiones y rumores para preservar la armonía.

Cuarzo recomendado: Citrino

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La carta de El Mago te brindará la fuerza necesaria para enfrentar cambios importantes. Es un buen momento para reconectar contigo mismo y aprender de las experiencias.

Cuarzo recomendado: Cuarzo rosa

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Llega la hora de crecer y tomar decisiones clave. Nuevas oportunidades se aproximan, así que prepárate para adaptarte a posibles transformaciones.

Cuarzo recomendado: Pirita

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Inicias la semana con energías favorables y un toque extra de suerte. Es un momento ideal para buscar el equilibrio personal y prestar más atención a tu bienestar físico.

Cuarzo recomendado: Jaspe rojo

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El As de Oros te impulsa a retomar el control de tu vida y a resolver aquellos problemas que te inquietaban. Es un buen momento para cerrar etapas y comenzar desde cero.

Cuarzo recomendado: Amatista

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La carta de El Emperador abre la puerta a nuevos caminos con resultados alentadores. Sin embargo, cuida tus finanzas y analiza cada paso que des en el área económica.

Cuarzo recomendado: Obsidiana

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es tiempo de dejar atrás lo que no te aporta. Controla tus emociones y evita discusiones innecesarias. Una nueva oferta laboral podría sorprenderte gratamente.

Cuarzo recomendado: Turquesa

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Cerrarás asuntos que te preocupaban, recordando que todo tiene una razón de ser. Podrías recibir una propuesta inesperada, mantente dispuesto a evaluar nuevas opciones.

Cuarzo recomendado: Cuarzo transparente

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Comienzas la semana con buena fortuna y logros. Deja de lado los pensamientos pesimistas y confía en tu intuición para avanzar en tus planes.

Cuarzo recomendado: Lapislázuli

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

En estos días, la clave será mantener la concentración en tus metas. Contarás con energía para superar cualquier reto, siempre y cuando evites confrontaciones y malentendidos.

Cuarzo recomendado: Piedra de luna

