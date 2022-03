Como hace en casi todos los temas de relevancia, la astróloga Mhoni Vidente decidió externar su opinión y en esta ocasión lo hizo en contra del reconocido actor mexicano Eugenio Derbez, quien en días pasados, junto a otros actores y famosos, mostró su inconformidad con uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya.

La también adivina a través de su canal de YouTube desaprobó que Eugenio Derbez estuviera en contra del Tren Maya, puesto que él "ni siquiera vive en México".

“Un Eugenio Derbez que no vive en México, se me hace de muy mal gusto, catastrófico que se sume, no viene al caso”, expresó la vidente.

“Eugenio Derbez saliendo al principio del video.... ay, bueno, cada fantasioso que hay... pobres... se me hacen tan ridículos. Ojalá Hacienda esté detrás de ellos. Eso lo hubieran visto hace 30 años, antes de poner los hoteles y matar la selva. El Tren Maya viene a salvar esa vegetación”, agregó Mhoni, a quien no le sentó nada bien que el actor y comediante mexicano esté en "un plan de activista".

Además de Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori y Kate del Castillo fueron algunos de los famosos que aparecieron en un video que hace un llamado a cancelar la obra del Tren Maya, una iniciativa titulada "Sélvame del Tren".

JL