Santa Fe Klan y Karely Ruiz han sido el foco de atención durante los últimos días en redes sociales, pues los famosos han compartido algunas fotografías íntimas debido a que ambos se preparan para lanzar una colaboración musical juntos que será exclusiva para los usuarios de OnlyFans.

Esto no ha sido del agrado de muchos fans del intérprete de "Así soy", pues consideran que no deben colaborar con la influencer ya que mencionan que no tiene talento.

Pero eso no es todo, Santa Fe y Karely han dejado en dudas a muchos usuarios en redes sociales sobre una posible relación amorosa, luego de que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, terminara su relación con Maya Nazor.

Tras los rumores, Mhoni Vidente habló este miércoles sobre el tema en un video publicado en su cuenta de Facebook y predijo que Santa Fe y Karely se casarán.

"Pues se nos casa con el Santa Fe Klan, se casa la Karely Ruiz con el Santa Fe Klan... le llenó el boquetón, lo hizo feliz, le tumbó a la mujer".

Mhoni Vidente mencionó que la relación entre ambos va durar pues ve muy emocionado al cantante.

"Los veo que van a durar buen tiempo Karely Ruiz y Santa Fe Klan, se le ve que está muy emocionado con ella", finalizó.

