Ingrid Wagner habla sobre Cristian Castro y Mariela Sánchez

El supuesto punto final que Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez le pusieron a su relación abruptamente a finales de febrero, terminó por ser un punto y seguido, ya que durante el fin de semana, el hijo de Verónica Castro confesó que había regresado a los brazos de la mujer de 42 años, a la que le aseguró públicamente que no quiere volver a perderla.

Antes de esta reconciliación, el intérprete de "Por amarte así" mantuvo un fugaz romance con la abogada y artista plástica, Ingrid Wagner, también argentina. Juntos tuvieron un romántico paseo en Inglaterra y otras partes de Europa que presumieron en sus redes sociales. Este idilio surgió una semana después de que Castro terminara con Sánchez en México, cuando esta lo acompañó al arranque de su gira con Yuri y luego fue captada llorando en el aeropuerto.

En medio de las sorpresivas decisiones del famoso, Wagner fue cuestionada por "Ventaneando" y reaccionó a la nueva oportunidad que se dio su ex novio con Mariela.

La abogada dijo, mediante un mensaje de texto: "¡A Cristian lo adoro! Eso no cambia, no se pueden manejar los sentimientos".

Dijo que no tiene nada malo qué decir del artista, dado que siempre tuvo otras prioridades como sus hijos adolescentes, y era consciente de que tiene que estar presente en sus vidas. La también empresaria no dudó en expresar sus mejores pensamientos a su examor: " Le deseo lo mejor. No pude seguirlo y acompañarlo. Entiendo que se haya sentido muy solo. Di lo máximo dentro de lo que pude. Es una maravillosa persona, divertido, cariñoso; muy lindo en todos los órdenes" , se sinceró. Y considera que, pese a que su relación fue corta, eso no influyó en que fuera hermosa: "Siempre será un recuerdo divino en mi corazón".

Los comentarios de Ingrid sobre la "soledad" de Cristian llegaron después de que en la publicación en Instagram que este hizo junto a algunas fotografías junto a Mariela señalara: "Fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía".

Luego de la noticia de la ruptura entre Cristian Castro e Ingrid Wagner, tan solo 21 días después de que iniciaran su etapa, la artista plástica ofreció su versión sobre los motivos que llevaron al fin de la relación, pues enfrentaron especulaciones de infidelidad.

Atribuyó el colapso a las diferencias en sus modos de vida. Ingrid, madre de cinco hijos, explicó: " Tenemos vidas totalmente diferentes. Yo vivo en Tucumán (provincia argentina), digamos que es distinto y no podía seguir el ritmo viajando". Añadió que decidieron terminar de manera amistosa y sin rencores: "Lo pasé muy bien y no funcionó, quizás más adelante, cuando él esté más tranquilo porque está con muchos éxitos" .



