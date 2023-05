Mhoni Vidente: Horóscopos en frases sorprendentes para cada signo

ARIES

"Aries, tienes que darle tiempo al tiempo, no puedes resolver todo rápido. Vas a tener alivio y reparación de todo lo que venías sufriendo tiempo atrás en cuestiones de salud y amorosas. Cambia a lo positivo".

"Vas a tener el mundo en las manos este mes de mayo, vas a poder conseguir dinero que no tenías. Son tiempos de empezar a ver qué necesitas para empezar a madurar".

TAURO

"Es tu mes y te vas a poder realizar si pones interés en las cosas importantes de la vida donde te vas a poder reinventar en cuestiones físicas e intelectuales. Estará estable en salud y amor, pero tienes que ahorrar".

"Vas a tener un poder extra este mes, pero tienes que estar convencido de con quién quieres estar en una relación. Te viene éxito rotundo en todo lo que vas a hacer".

GÉMINIS

"Tienes que creerte que te mereces toda la felicidad. Va a ser de mucha pasión y estás en un momento de quitarte toda la mala vibra que te echaron encima y de sobrevivir por todos los problemas que venías arrastrando. Tienes que creerte todos los días que eres capaz".

"Sé más original que tendrás éxito rotundo en todo lo que haces. Habrá alguien muy importante en tu vida que te va a ayudar para que emprendas un trabajo muy importante. Tienes que cambiar de trabajo o poner un negocio".

CÁNCER

"Debes sacar adelante tus proyectos de trabajo y de relaciones amorosas, estás en el momento de despegar. Transforma tu vida en lo positivo y purifica tu alma y tu cuerpo haciendo ejercicio y limpiando tu casa".

"La persona idónea va a llegar a tu vida y será de los signos de virgo, escorpión o Piscis. Nunca dejes de alcanzar tus metas claras".

LEO

"Va a venir un amor muy compatible de capricornio, Aries o Sagitario que te va a ayudar a relacionarte mejor en cuestiones laborales. No dejes la escuela, sigue preparándote más. Viene un reconocimiento para ti en este mes".

"Renace, cambia de look, ponte a dieta, haz ejercicio, cambia tus pensamientos y haz cosas que te hagan sentir vivo. Entra a la política".

VIRGO

"Este mes es para que te lo dediques a ti, salte a divertir, quiérete más y no controles todo. La persona que quiere estar contigo se va a quedar".

"Sé más espiritual para que tengas más crecimiento. Ten más sabiduría al momento de decidir. Los signos de acuario, aries y escorpión van a estar muy cerca de ti ayudándote".

LIBRA

"Va a ser un mes de viajes, de reinventarse, así que cambia tu look. Este mes es de sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Los signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Géminis".

"Llega una tempestad de sabiduría, conocimientos y trabajos nuevos. Trata de seguir estudiando, de tener nuevos conocimientos y date tiempo para ti, disfruta tu familia, que el dinero te va a llegar. Cámbiate ya de casa".

ESCORPIO

"Es un mes importante para poderte reinventar, te hace muy bien el agua: el mar, los lagos, sobre todo para quitarte malas energías. Te llega el dinero que estabas esperando. Ilusiones nuevas en el amor con acuario, piscis y cáncer"

"Vas a tener una gracia divina, un karma positivo que te va a ser compensado en este mes de mayo. cuidado con los pleitos familiares o de familia: paciencia, te toca estar arriba".

SAGITARIO

"Mes de crecimiento, vas a comenzar a avanzar en mayo. Estás en el momento de ser quien eres, que la gente que está alrededor de ti no te quite tiempo si no te apoya".

"Hay que tener valor y cuidarte de las personas que no son tus amigas. Dios te va a bendecir con tres deseos. Trata de dormir mal y no pensar en cosas negativas, sigue avanzando".

CAPRICORNIO

"Aprende a decir a los demás la verdad aunque duela, dale prioridad a lo más importante, tu estabilidad emocional y de salud. Tendrás mucha ayuda divina".

"Búscate un amor que realmente sea complementario en tu vida, no le hagas tanto caso a tu pareja porque a veces dice cosas de ti que no te gustan. A veces te llena de energías negativa".

ACUARIO

"Estás en buen momento de ser más humilde. Vas a a estar muy compatible con Tauro, Leo y libra. Vas a poder salir dos veces de viaje, pero cambia de amistades, haz una depuración".

"Vas a tener ese servicio para los demás, estás en el momento de brillar en la vida. Cámbiate de ciudad, país, casa, ára empezar a madurar. Cuídate de las envidias".

PISCIS

"Será un mes de calmarse, de estar más sereno, más tranquilo. Tienes que darle pensamientos positivos a tu vida. Es un mes de enderezar e camino y tener esa pareja estable que esperabas".

"No platiques tanto tus planos o tus ideas a los demás y trata de usar tu don para saber hacia dónde vas y lo que quieres hacer. Hay un poder energético este mes que te va a ayudar".