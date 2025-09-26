Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de septiembre de 2025

Aries

No te desanimes por lo que aún no logras, recuerda que quien se rinde pierde la oportunidad. Mantente firme: los sueños se alcanzan con disciplina y coraje. Pronto alguien de tu pasado volverá a cruzarse en tu camino.

Tauro

Cuida la forma en que tratas a quienes siempre han estado contigo, porque la dureza puede alejarlos sin que lo notes . No asumas conflictos que no son tuyos ni cargues responsabilidades que no te corresponden.

Géminis

Estás atrapado en una situación que te confunde y no sabes qué decisión tomar. Evita que aventuras pasajeras te resten energía o te distraigan de lo esencial. Tu error es esperar que los demás actúen como tú lo harías.

Cáncer

Habrá personas intentando provocarte y ponerte de mal humor, pero no caigas en su juego. Cuida tu salud física: estás en una etapa en la que podrías ganar peso con facilidad y, si no te activas, será difícil controlarlo.

Leo

No olvides tu origen ni el rumbo que quieres seguir, porque hay quienes intentarán entorpecer tus planes. Amores del pasado podrían reaparecer, pero no todos lo harán con buenas intenciones; mantén la cautela.

Virgo

Atiende tu salud, ya que podrías estar más vulnerable a infecciones o malestares, incluso en tu intimidad. Sé prudente con la confianza que otorgas. Tu percepción sobre alguien cambiará, y en el trabajo surgirán movimientos inesperados.

Libra

Los conflictos familiares estarán presentes y podrían envolverte en rumores que te alteren. Presta atención a los mensajes que recibes, incluso en sueños, porque antes de que acabe la semana se revelarán situaciones importantes.

Escorpión

Se avecinan momentos difíciles, pero nada que no puedas manejar con tu experiencia. La rabia hacia alguien que te ha causado problemas sigue latente y buscarás la manera de enfrentar esa situación.

Sagitario

Los chismes familiares podrían desestabilizarte, pero lo mejor es no engancharse. No pongas límites a tus metas: la suerte está de tu lado este año, especialmente en el terreno económico, así que aprovecha cada oportunidad.

Capricornio

Se acercan días muy favorables en el trabajo, con cambios que resultarán positivos. Defiende lo que te corresponde, no guardes silencio. Y en lo sentimental, no mendigues afecto: quien realmente te quiere lo demuestra.

Acuario

Tus sueños traerán mensajes reveladores en estos días, presta atención a ellos. Es momento de poner un alto a las personas que solo frenan tu avance y consumen tu energía sin aportar nada positivo.

Piscis

Una amistad podría contarte algo sobre alguien con quien no simpatizas y eso te dejará inquieto. No te enredes en esos comentarios, porque solo te afectarán. Concéntrate en tu propia vida y aléjate de lo que no te aporta.

Con información de Nana Calistar.

EE