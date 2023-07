Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del mes de julio

Aries

En las cartas del tarot te sale la carta del carruaje que te dice que el mes de julio es de dos veces a tres salir de viaje, que no te detengas que sigas avanzando que controles tu carácter que controlen los malos pensamientos. Los pensamientos negativos los tienes que quitar y dejar a un lado, que empieces a avanzar más en cuestiones económicas y empieces a ver en cuestiones de tener un negocio propio o cambiarte un trabajo, pero en el extranjero, la carta del carruaje nos dice que tus días mágicos van a ser el 7, 13, 20 y el 21 de julio, días en los que puedas tener más energía este todas las situaciones te van a salir favorables y aparte vas a tener esa fuerza para salir adelante de cualquier enfermedad

Tus números mágicos van a ser 11 y 25 con dos golpes de suerte, trata de reinventarte Aries, ahora en el mes de julio saca lo mejor de ti, empieza a hacer ejercicio, operate las cosas que te veas y te sientas mejor cambia, de look, trata de ver las cosas más en cuestiones positivas y no ver tanto el lado negativo, que al Aries le va a llegar el amor de su vida, hoy le va a llegar la pareja ideal que va a ser del signo de Aries, Géminis.

Te va a dominar va a ser el color azul y blanco que nos dice todos los meses de verano, van a ser para ti, pero que empiece a actuar, o sea que hagas tu negocio que sigues estudiando inglés, que llenes más que todo tu tiempo que no dejes tiempo libre para que no tengas pensamientos negativos y que te puedas realizar en lo que estés haciendo en cuestión laborales, el planeta que te va a estar dominando será Marte junto con el planeta Venus, que nos dice que la combinación perfecta de la pasión del amor nuevo de la compatibilidad en cuestiones de caracteres para llegar a tener una pareja estable y sentirte sobre todo muy amado y comprensible y en las cartas nos dice que dinero seguro te va a llegar dinero extra, vas a tener más estabilidad los contratos nuevos y que te cuides mucho de los chismes, los chismes salen de ti mismo Aries porque tú lo provocas, pláticas mucho tus planes pláticas mucho tus cosas y la gente no tiene por qué saberlo hay que ser más discretos y más inteligentes al actuar.

Tauro

Te sale la carta del mundo, vas a estar hablando en cuestiones con gente muy poderosa Tauro gente muy importante en cuestiones laborales o en cuestiones de escuela que tus días mágicos va a ser el día 5, 7, 11, 22 y 27 de julio, esos días van a ser claves para que tú tengas más estabilidad económica y que te puedas reinventar en cuestiones de salud. Si traías alguna enfermedad del estómago del intestino, vas a poder curar completamente, tienes que ser un poco más práctico hacer las cosas más rápidas.

Vas a poder salir de viaje que la carta del mundo nos está diciendo que prepares maletas que constantemente te van a estar invitando a salir, que arregles tus papeles de pasaporte, visa o migración.

Tu color va a ser el color blanco y rojo fuerte el rojo intenso, el blanco van a ser tus colores en cuestiones de suerte para el mes de julio, te dice ilusiones nuevas con amores de compatibles del signo de Acuario, Cáncer o Libra que van a estar muy cerca de ti.

Te sale compromiso, firme o propuesta de matrimonio, tus números mágicos van a ser los números 20 y 27 que te dicen dos golpes de suerte que te van a reconocer, te viene un reconocimiento económico y laboral en el mes de julio, aparte, van a reconocer tu labor en

Antes de salir adelante en cuestiones de trabajo, cuídate de las amistades traicioneras, a veces el Tauro le da mucha confianza a las personas que no debe de darle tanta confianza, platica lo menos para que no te puedan dañar el planeta que te va a estar dominando que será Mercurio junto con la luna, que nos dice la comunicación, va a ser lo fundamental.

Di lo que piensas, pide un aumento de sueldo, pide este crecer en cuestión laborales, que él te dice que vienen mensajes muy buenos que el planeta Mercurio junto con la luna, te dice mensajes nuevos y sobre todo compatibles para que tú estés mejor, ponte a dieta realiza ejercicio trata de reinventarte en cuestiones de tu cuerpo, una de las cartas te dice cambios importantes en cuestiones de salud, si venía sufriendo de problemas de dolor de cabeza de cuello de migraña, te vas a poder curar.

Géminis

Te sale la carta de la templanza va a ser tu mes Géminis porque está el Arcángel Miguel arriba de ti. Trae mucha suerte en cuestiones de abundancia, económica cualquier cambio de trabajo o de negocio que hagas en el mes de julio, te va a funcionar siete veces, así que el arcángel este de la templanza y el Arcángel Miguel nos dice que va a estar descendiendo sobre todo en los días 3, 7, 10, 16 y 24 de julio, esos días van a ser claves para el signo de Géminis para que pueda estimular más que todo la economía la estabilidad amorosa y sobre todo la unión familiar, que últimamente se han estado peleando mucho.

El color naranja y rojo van a ser tus colores, te dicen crecimiento total en cuestiones, laborales y sobre todo ilusiones nuevas con amores más compatibles, que va a ser del signo de Piscis, Libra y Sagitario que se van a acercar mucho a Géminis para hablar en cuestiones de compromiso, tus números mágicos son 13 y 29, entonces vas a tener tres golpes de suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería, te dice el número 13 cambio radicales en tu vida Géminis empieza, yo sé que a veces es muy difícil tomar decisiones Géminis pero las tienes que tomar para que puedas avanzar y también te dice que se vale.

Perdón, si uno tiene la culpa uno se arrepiente o tiene alguna dificultad se vale pedir perdón y que la otra persona también esté en comunión contigo, o sea que no te tenga coraje. El planeta que te va a estar dominando será Neptuno que es el planeta de los cambios positivos, cambio de casa, cambio de trabajo ,cambio de país, cambio de ciudad, cambio de pareja, todos los cambios positivos te lo va a estar dando el planeta Neptuno y aparte, te va a decir qué misión tienes en la vida, cuál es tu propósito de vida, hacer moda, ser médico, ser ingeniero, el propósito se te va a realizar ahora en el mes de julio.

La carta 3 de copas nos dice que será un mes de muchas fiestas, va a ser un mes de mucha junta laboral, pero ten cuidado con tanto alcohol, cigarro, drogas, comida, trata de limitarte en todo ese consumo.

Cáncer

Es tu mes porque cumples años en la unión completamente de las energías positivas, la carta de la Torre nos dice que estás construyendo un trabajo mejor una casa algo que te va a dar para tu patrimonio aparte, te dice que tus números mágicos va a ser el día, 6, 13, 20 y 21 de julio, esos días van a ser claves para ti, si no hay cáncer porque te vas a poder reinventar, vas a poder crecer más económicamente eres muy inteligente, pero tienes que dejar el drama a un lado tienes que dejar las especulaciones, quítate de personas chismosas de gente intrigosa, que no te deja crece.

Tu color, va a ser el color rojo intenso y el azul, será mes de mucha pasión amorosa, nuevos y sobre todo de mucha compatibilidad con los signos de Capricornio, Aries y Escorpión, tus números mágicos van a ser los números 21 y 23 con cuatro golpes de suerte por el número 21, te dice que te vas a dar a notar signo de Cáncer que te vas a poder realizar, vas a poder salir de viaje ahora que cumplas años o vas a estar preparando un viaje en los próximos días y también cambia de de amistades trata de dar un vuelo a tus amistades, trata de cambiar en cuestiones de gente con la que trabajas para que puedas este reinventar completamente las energías positivas.

La carta que te va a estar ayudando es el cielo y el sol, o sea, todo el cielo todas las estrellas y el sol van a ayudar mucho al signo de Cáncer ahora en su mes de julio para que pueda llegar a la cima al éxito al triunfo y sobre todo que se pueda realizar, cuídate de problemas de riñón de páncreas.

Enséñate a comer, sigue haciendo ejercicio y mantente de la mejor forma y sobre todo saludable que te cuides mucho de amores del pasado que te cuides de las traiciones amorosas, la carta 5 de espadas es llanto sufrimiento o traiciones de amores, así que abre muy bien los ojos y no te dejes envolver con situaciones que no son para ti deja a un lado el drama realizate más que se va a ser tu mes en todas las formas.

Leo

Te sale la carta leo también cumpleaños en este mes el as de oros suerte segura abundancia, el número mágico para el signo de Leo es el 07 por eso ahora en el séptimo mes las cosas fluyen traen más abundancia, sus días mágico va a ser el día 1, 7, 14, 21, 25 y 27 de julio, esos días van a ser claves para que se pueda cambiar de trabajo de casa que tengan la oportunidad de poder crecer más en cuestiones de su trabajo o en cuestión laborales y que si tiene alguna operación médica o estética que la puede hacer el mes de julio.

El signo de Leo que le va a salir muy bien el color que lo va a estar siguiendo va a ser el color azul y naranja son colores de comunicación, tienes que aprender a ser líder a tener más comunicación a buscar, la verdad que estás queriendo tener en esta vida, o sea, busca tu verdad más que todo, deja de estar siguiendo a los demás, las situaciones que dicen que no te dejan avanzar sobre todo va a venir amores compatibles del signo de Aries del signo de Géminis y el signo de Sagitario que van a estar hablando contigo en cuestiones de tener esa compatibilidad, amorosa y propuestas de matrimonio tus números mágicos van a ser el número 01 y 04.

Busca la ambición de tener más de crecer de realizarte como persona de seguir haciendo ejercicio, tú puedes si no leo, aparte, te sale un poder extra en el mes de julio o una energía extra que te van a dar ganas de hacer cualquier cosa para que puedas avanzar y en las cartas nos dice que el planeta va a ser el planeta Júpiter el planeta Júpiter es el de la abundancia, el dinero, los negocios, las relaciones políticas y sociales es el planeta más grande del universo y que nos dice abundancia segura para el mes de Leo en el mes de julio y en las cartas nos dice que vas a estar filmando o arreglando papeles de contratos nuevos o proyectos que te van a dejar una utilidad también si estás en un plan de divorcio o de pensión alimenticia lo vas a poder arreglar de la mejor manera, te va a llegar el pasaporte y la visa americana en este mes para que puedas viajar que te salen tres viajes casi seguidos más que todo cuando cumples años.

Virgo

Te sale la carta de la estrella, es tu momento de brillar. Es tu momento de realizarte, sino de Virgo tú eres el pilar de la casa, el que ayuda casi a todos, el que siempre va a estar viendo para tener esa estabilidad, prepárate más para que te puedas desarrollar más en tu trabajo estudios de inglés, algo práctico como estilista algo que te pueda dejar un dinerito extra tus mejores días va a ser el día 2, 3, 11, 14, 21 y 28 de julio, esos días van a ser claves para que te puedas cambiar de trabajo.

Te puedes cambiar de casa puedas tener un amor compatible que va a ser del signo de Acuario Aries o cáncer que va a estar muy cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas, tu color va a ser el color amarillo y naranja que te dice crea un mundo mejor en tu vida, sino de Virgo tú puedes hacer lo que el mes de julio te está dando la oportunidad de crear un mundo mejor en tu vida, así que empezar a quitar todas las cosas que no sirven personas tóxicas todo lo que no quieres tener hay que empezarlo a cortar y que vienen cambios y creatividades nuevas que te van a ayudar a realizarte más tus números mágicos van a ser los números 02 y 10, nos dice que vas a tener tres golpes de suerte que en el mes de julio trates de madurar de ver un poco más las cosas, en serio y empezar a ver.

Empezar a organizar más tu dinero y comprar un departamento, un coche, un terreno para que tengas patrimonio, el planeta que te va a estar dominando va a ser el planeta y el sol junto con la luna, los dos astros, el Sol y la Luna te van a dominar signo de Virgo para que tengas motivaciones nuevas de en cuestiones de trabajo, negocio propio.

Libra

Te vienen las cartas la rueda de la fortuna, es tiempo de estar arriba el mes 7 el mes de julio para el signo de Libra te está dando la oportunidad de crecer más de estar arriba de pensar un poco más en ti, poner el yo ante todo, yo primero, yo quiero, yo puedo y yo deseo, aparte la carta de la rueda de la fortuna. Nos dice que tus días mágicos va a ser el 1, 7, 11, 17 y 23 de julio, esos días van a ser claves para el signo de Libra para que pueda salir de viaje para que conozca gente nueva, para que le den un puesto mejor en cuestión laborales, que sus amores compatibles van a ser el signo de Capricornio, Aries o Tauro, que el color que te va a estar dominando va a ser el color blanco y amarillo que viene una transformación positiva.

Si traías algún pesar o alguna tristeza de tiempo atrás se te va a quitar, si traías un pensamiento negativo de hace tiempo también lo vas a poder liberar nada más. Cuídate mucho con amores, que últimamente está saliendo con personas que no son tan compatibles contigo, pero como eres tan buena gente, te da miedo o te da tristeza cortarlos, así que hay que tomar decisiones transformaciones positivas en el mes de julio y ilusiones nuevas en cuestiones laborales tus números mágicos van a ser el número 06 y 08.

No agaches la cabeza para nada, ni para nadie y trata de apoyar un poco más a tu abuelito, tu familia, si tienen algún problema en cuestiones, médicas o familiares.

El planeta Urano y la Luna son la combinación perfecta para casamiento, amor verdadero y sobre todo los cambios en cuestiones de pareja, que necesitas para estar mejor. Cuídate de problemas de hormonales o problemas en cuestiones de páncreas, trata de ir con tu médico tus cartas dicen que va a ser unas un mes completamente de muchas juntas laborales de muchas fiestas, vas a estar invitado a salir de viaje, ve a la playa, que eso te ayuda a reinventarte completamente.

Sagitario

Te sale la carta del emperador nos dice que va a ser tu mes, éxito total, va a ser tu mes de triunfo, tus mejores días serán el 1, 8, 10, 20, 25 y 30 de julio, esos días van a ser claves para ti Sagitario porque vas a tener triple suerte rápida, en esos días cualquier cosa que hagas te va a funcionar tres veces más, el color que te va a estar acompañando va a ser el color blanco y el azul fuerte que te dice ten más confianza en ti mismo, sé honesto contigo mismo para saber hacia dónde vas y qué quieres tener.

Cuídate de las traiciones de amigos o de amores que son muy tóxicas o tóxicos, hay personas que se te acercan nada más con puro interés. Abre bien los ojos tus números mágicos van a ser los números 26 y 19 que te salen dos golpes de suerte, que vas a poder estabilizar tu economía en el mes de julio, vas a poder pagar deudas y empezar a sanar completamente y empezar a ahorrar.

El planeta que te va a estar dominando va a ser el sol junto con el planeta Plutón, que nos dice cambios positivos en cuestiones amorosas, gente del signo de Aries Leo, y Virgo se van a acercar a ti con buenos intereses y con amor verdadero, cambia tu celular.

Ropa nueva cambia el look para que te veas diferente, el sol te ayuda mucho y el planeta Plutón también a pesar que es el último y el más alejado, no te alejes de la abundancia. Tú sigues cerca de la prosperidad que nos dice que va a ser un mes de conocer gente muy importante poderosa para que te ayude a crecer más en cuestión laborales, cuídate de problemas de dolor de huesos de piernas o algo en cuestiones de sobrepeso, trata de ponerte a dieta.

Escorpión

Te sale la carta del juicio es el momento de tomar acciones en tu vida escorpión, te va a llegar mucho dinero en el mes de julio, trata de aprovecharlo para poner un negocio comprar una casita hacer los cambios positivos que necesitas para estar mejor sigue estudiando leyes y sigue estudiando cuestiones de administración, que eso te va a funcionar mucho para entrar a la política o a lo empresarial tus mejores días van a ser el día 6, 7, 14, 18, 24 y 29 de julio, esos días van a venir cambios muy buenos en cuestiones de cerrar negocios concretar sobre todo este juicios que tenías perdido los vas a poder ganar o te van a pagar un dinero que te debía. El color que te va a estar dominando va a ser el color naranja y amarillo, te dice poder personal en el mes de julio para el signo de Escorpión flexibilidad en tu vida, no seas tan duro contigo mismo, no hagas tanto drama en tu vida y empieza a ser un poco más flexible para que le puedas sonreír.

Las cartas que te vienen en cuestiones de números mágicos, el número 03 y 31 que nos dice la voluntad ante todo escorpión, uno llega más lejos con voluntad que con inteligencia, así que se con voluntad con decisión y sobre todo complementar tu vida, pues en cuestiones de estudio estudiar más.

Tener un negocio trabajar que todos los trabajos te van a estar funcionando más en el mes de julio, tres veces sales de viaje dos por cuestiones de vacaciones y uno de trabajo, la luna te va a estar ayudando junto con el planeta Venus para que tengas éxito en las manos, para que tengas el triunfo que tanto deseas, vas a estar completamente irresistible en el mes de julio, o sea, toda la gente te va a ver con mucho amor, con mucha pasión por la combinación de la Luna y Venus.

Cuídate de los chismes, las injurias y las traiciones de amistades o socios que trabajan contigo. Abre bien los ojos prepárate de hacer exitoso en el mes 7 que los signos compatibles contigo va a ser el signo de Piscis, Cáncer y Leo van a ser signos que van a estar muy cerca para ayudarte en cuestiones de trabajo, amores verdaderos o estar sobre todo pleno en cuestiones de negocio propio.

Capricornio

Te sale la carta el as de bastos poder fuerza y determinación, el Capricornio que está viviendo una aventura amorosa con sus signos compatibles que es Aries, Géminis o Virgo va a tener propuesta de matrimonio, va a tener propuesta de embarazo, va a tener propuestas de unión, nada más hay que abrir bien los ojos con quién te acercas o con quién tienes esa compatibilidad.

Tu color va a ser el color azul fuerte y el color rojo fuerte, que utilices algo de plata en el mes de julio para que cortes chismes envidias y sobre todo esas malas intenciones de amores del pasado, también te viene un viaje muy importante que vas a tener que hacer para que te realices más todo en cuestiones laborales, trata de ser un poco más inteligente al contestar, no te enojes por enojarte, sé un poco más cauteloso con lo que tienes no gastar por gastar. Tus números mágicos van a ser el número 14 y 17, que este dice reinventarse en el mes de julio, realizarse más como persona, seguir haciendo ejercicio, comer mejor, seguir estudiando o tomar cursos de verano para que te puedas preparar y ser completamente exitoso.

El planeta va a ser el planeta Marte junto con el planeta Júpiter que es la combinación perfecta del carácter de la abundancia del éxito del triunfo y sobre todo de ver mejor las cosas, necesitas ponerte en movimiento Capricornio cambiarte de casa, cambiarte de trabajo, hacer más ejercicio, ver más por ti y estaré en movimiento para que la energía positiva se esté moviendo.

Acuérdate tu cuerpo, es tuyo y tú sabes que haces con él, si te operas y te tatúas y cambios de look, pero el chiste es que tú te sientas bien y te veas mejor.

Vas a estar conociendo gente de poder gente importante apenas vienen nuevas personas, vas a arreglar papeles de título pasaporte, visa o migración cualquier papelería que tenías pendiente de pagos, trata de hacerla para que no estés cargando con energías negativas de gente que le debes, cuidado al momento de juntar dos o tres amores al mismo tiempo, no te vayas a meter en problemas, que tus días mágicos van a ser el 1, 7,10, 13 y 21 de julio, que te salen dos viajes o tres dos en cuestiones de trabajo y uno en cuestiones de vacaciones o de placer con tu pareja. Tú toma los que eso te va a ayudar para que te puedas reinventar.

Acuario

Te sale la carta del mago doble suerte rápida, Acuario pide que se te va a dar, estE es uno de tus mejores meses. Te vas a sentir realizada o realizado, llega la persona ideal en cuestiones amorosas que es del signo de Tauro, Libra o Escorpión, aparte te vas a poder reinventar en cuestiones de físico ponerte a dieta te estás viendo más juvenil.

Te sientes mejor va a ser un mes muy importante para el signo de Acuario para que se pueda realizar en negocios propios o en trabajos personales, que el color que te va a dominar va a ser el color naranja y amarillo, que dice que vas por la dirección correcta que estás avanzando, nada más trata de administrar tu tiempo sincronizarlo bien para que puedas hacer todo, levantarte, hacer ejercicio, tener tu negocio, trabajar, ver a tu familia, tener esa estabilidad, más que todo en cuestiones de vida.

Para que puedas crecer tus días mágicos van a ser el día 3, 5, 15, 21 y 27 de julio, esos días van a ser claves para que estés mejor en cuestiones económicas o cambio de trabajo, tus número es mágicos 05 y 15, que puedas empezar a avanzar en otros países o en otras ciudades, aprende inglés, aprende administración, comercio internacional, todo eso te va a ayudar para que te puedas realizar.

En el mes de julio que vas a salir dos veces de viaje, utiliza el dinero, disfrutalo y siéntete más pleno y plena, cuídate de problemas en cuestiones de enfermedad, hormonal o infecciones, el planeta que te va a estar ayudando va a ser Saturno junto con la luna, que te dice trata de administrar tu tiempo trata de administrar tu dinero, sé más inteligente al contestar, no te metas en problemas, que no son tuyos y empieza a soltar las cosas que no eran para ti.

Piscis

Te sale la carta del Sol vas a brillar, vas a tener más dinero, vas a tener más estabilidad, vas a estar hablando de comprar otro coche definitivamente el signo de Piscis entra a una de sus mejores etapas de abundancia y crecimiento de empezar a dejar a un lado, el drama y realizarse más que todo en cuestiones de personas y tener el éxito.

Recuerda no dejes de estudiar, no dejes de prepararte, tus días mágicos van a ser el día 4, 8, 12, 13 y 24 de julio, sus días van a ser claves para cambiarse de trabajo de casa cambiarse uno físicamente cambiar el look, ponerse a dieta, verse mejor sobre todo eso sentirte mejor, que el color que te va a estar dominando va a ser el color morado y el color rojo intenso, cuídate de las serpientes víboras y culebras, que eso te significa que gente muy intoxica o gente muy malévola.

Piscis tú trata de liberarte completamente de esas personas, identifica las que no todo mundo les caes bien, así que aleja las serpientes y las víboras, o sea, libérate de todo lo negativo y reinvéntate más que todo.

En cuestiones de empezar a crecer económicamente vas a estar dándole el apoyo mucho a un familiar que se divorcia o que va a tener una enfermedad muy fuerte, pero tú eres una persona que das mucho apoyo, moral y espiritual.

Aparte tus números mágicos van a ser el 22 y 31 con cuatro golpes de suerte, te dice que la verdad va a llegar a ti que definitivamente eso que estabas buscando, lo vas a encontrar que viene una propuesta buena en cuestión laborales que te va a hacer crecer o vas a tener una categoría mejor.

El planeta Plutón y la Luna en la combinación perfecta de encontrar gente nueva en tu vida y compatible definitivamente viene un renacimiento nuevo para el signo de Piscis en el mes de julio que va a estar saliendo de viaje tres o cuatro veces, que le gusta mucho la cultura y el arte, trata de estudiar medicina para maestría o algún diplomado que te va a ayudar para que tengas mejor futuro y que tengas más estabilidad económica.

