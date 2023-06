Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 30 de junio

Estos son los horóscopos de este día 30 de julio 2023. ¡No te los pierdas! A continuación se te explicarán a detalle.

Aries

Aries estás en un buen momento para tomar esa decisión que habías estado postergando la luna creciente en Sagitario que hace una muy buena mancuerna contigo por ser fuego te da la oportunidad de poder arreglar cualquier diferencia de comunicación llegando a un buen acuerdo en tu vida personal por supuesto ya en la profesional.

Tauro

Tienes todas las de ganar en lo físico mental y espiritual, la buena fortuna te acompaña. Lo más importante es que la percepción, intuición y tu crecimiento espiritual. Te han estado llevando a ser un reencuentro de piezas perdidas contigo mismo poniendo la balanza lo más importante; tu persona, tus seres amados y de esta forma hacer cosas nuevas. Para atraer hacia tu hogar, cambios y transformaciones.

Géminis

Tienes la capacidad la fuerza, le entrega el compromiso, el poderío, las relaciones sociales y familiares que te apoyan en todos tus nuevos planes, en todos tus nuevos proyectos, estás por realizar viajes largos importantes que son una mezcla de trabajo y de placer que te van a dar muchísima alegría y vas a conocer personas muy pero muy importantes e interesantes.

Cáncer

En estos momentos estas son un movimiento muy bueno donde todos esos planes y proyectos que pudieron haber estado levemente detenidos. Van a abrirse las puertas de par en par la lonita, creciente en Sagitario te está impulsando tremendamente mi querido cáncercito para que todo lo que está pasando por tu mente y todo lo que tenías en planes y lo tenías en agenda empieza a caminar con muchísima rapidez.

Leo

Pasión entrega compromiso, amor, atracción y magnetismo. Tienes que hacer alguna compra, venta o quieres arreglar diferencias de comunicación o ya está segurísimo de los viajes que quieres hacer para el mes de julio o el mes de agosto todo está marcado a tu favor solamente como siempre, toma las cosas con calma enfoca tus emociones, porque todo se marca a favor.

Virgo

Para ti mi querido Virgo, el hablar el expresar el comunicar. Es una forma muy especial de ustedes, porque es Mercurio pero es un mercurio relajado y tranquilo. Porque Virgo es del elemento, tierra, entonces es metódico, analítico, perfeccionista, puntual, correcto en este día y este fin de semana vas a estar en alguna fiesta de eventos reunión donde vas a conocer a alguien que conviene muchísimo conocer porque es una relación importantísima la cual te va a conectar con otras personas que convierten a tu futuro a muy corto plazo para hacer cambios en tu vida profesional y laboral.

Libra

Júpiter el planeta del triunfo y de la abundancia y de la prosperidad te está diciendo que tú puedes con esto y mucho más. Recuerda que Júpiter es bueno, pues ya sabemos que nos abre canales. Nos abre abundancia ahorita que está la Luna en Sagitario tú y Sagitario pues son muy amigos. Te está diciendo que es tiempo de hacer que las cosas sucedan, no te quedes a medias, no te quedes con las ganas en el amor, en el romance, en la pasión y en las cosas que tú tienes que decir especialmente en tu ambiente profesional.

Escorpio

La rueda de la fortuna está totalmente a su favor la casa número 10 de la profesión, te dice que ahorita exactamente tu mente está de varita mágica, ¿qué es lo que tú quieres que se dé? ¿Qué es lo que tú quieres tener en tu vida? y ¿Qué es lo que tú quieres para las personas que tú amas? No dudes bajo ninguna circunstancia de personas que son como ladroncitos de sueños, garrapatitas energéticas y menos de tu lengua mental, dile a tu lengua mental que para nada, tú sigues adelante con esos planes que tienes y aprovecha el fin de semana que hay mucha pasión.

Sagitario

La Luna está en el signo de Sagitario y la vas a tener viernes y sábado y es la luna creciente, qué quieres hacer que no se te dé mi querido Sagitario, donde pones el ojo siempre pones definitivamente la flecha no va a ser la excepción el día de hoy, si tienes pendiente por ahí un contacto una llamada, una negociación, una junto a un acuerdo o algo hoy es un día súper mágico.

Capricornio

Todo lo que pasa por tu mente tú lo sabes que últimamente se te ha estado haciendo realidad, por eso te lo estoy recordando porque los planetas están encima de ti dándote una fuerza un poder una energía y una capacidad bárbara tienes mucha estrella, tienes mucho carisma, tienes mucha capacidad e inteligencia, no te enfades, no te ofusques tú mismo bajas tu energía si te alteras o te presionas al contrario saca las antenas psíquicas confía en la abundancia del universo y da ese paso que has estado postergando por lo que haya sido.

Acuario

Vienen muy buenos cambios en tu vida patrimonial muy buen momento mi querido acuario, si quieres y lo debes hacer un balance de ingresos y egresos para que de esta forma te percates de lo que hay, de lo que no hay, de lo que quieres iniciar, es lo que quieres cerrar. Estás en época que los caminos se abren la luna creciente en Sagitario te beneficia, tremendamente porque Sagitario y Acuario son muy mancuerna, muy compatibles, así que dale hacia adelante con los planes que traes en tu mente.

Piscis

Utilizando tus relaciones sociales, vas a avanzar con mayor rapidez en todo lo que traes en tu mente, si tienes que hacer el día de hoy una negociación, un acuerdo un convenio, una firma o para un viaje este fin de semana al campo y a la naturaleza es de maravilla porque te vas a cargar de muchísima energía mi querido Piscis.

Con información de Mizada Mohamed

SN