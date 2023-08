Aries

Los números mágicos para Aries serán el 21 y 29, su mejor día del fin del fin de semana va a ser el día viernes, va a estar hablando de estar haciendo mucho ejercicio, reinventarse, estar un poco más tranquilo, se ve que ahora se están abriendo las posibilidades de crecimiento y estar mejor económicamente, sobre todo

Aries tus colores de la suerte serán el naranja y azul, trata de comprarte unos tenis tenis o ropa de esos colores, los cuales serán los que te reinventen.

En cuestiones de celos olvídate totalmente, para que te sirve celar a alguien si no puedes controlar, si ves que ya no puedes comer esa relación de celos mejor

El arcángel Rafael nos dice que ahora este fin de semana tomes más sol, que te salgas a caminar, que vas a estar brillando mucho, la gente va a estar alrededor de ti reconociendo tu trabajo y tu labor, pero tienes que quitarte envidias que últimamente ha tenido muchas.

Son momentos de madurez, de ver a tu futuro, saber qué quieres y qué deseas para estar bien, tienes que tomar acciones.

Dos golpes de suerte, también te dice que te va a estar buscando a alguien para ofrecerte un negocio o un contrato nuevo, siempre revisa bien todo lo que vayas a hacer.

Tauro

Tauro sus números mágicos van a ser 01 y 07, este fin de semana trae la combinación perfecta del verano, tu mejor día va a ser el día sábado.

Es bueno que empieces a progresar, que empieces a tener ambiciones, que empieces a ver claramente que quieres para tu futuro y qué necesitas para empezar a crecer más económicamente por un negocio los fines de semana.

Cuídate mucho de la piel porque te están saliendo como manchas mucho de la piel y del intestino la tragadera, que te avientas y también, nos dice que sus colores serán el amarillo y rojo.

Te viene una energía extra en tu vida que hace que te puedas reinventar, que puedas crecer, aceptación total.

Te vas a sacar la lotería, llegará un dinero extra, vas a tener suerte en cuestiones amorosas y te va a estar buscando mucha gente del pasado para hablar contigo.

Géminis

Pare el signo de Géminis sus números mágicos van a ser el 05 y 08, qué va a ser un fin de semana para reinventarse, crecer económicamente, sentirse mejor y sobre todo quitarse esa pesadez de esta semana que estuvo muy intensa en el trabajo, en la escuela, con exámenes, problemas con la pareja, problemas con la familia.

Su mejor día será el domingo, sus colores de la suerte va a ser el azul y el blanco, estos colores para el este fin de semana va a ser de reinventarse, sentirse mejor saludablemente.

La carta de El Arcángel Rafael nos dice si cuando la palabra te dice sí, es sí a todo sí, a la prosperidad, sí estar mejor de salud, sí al amor, sí a vivir bien.

Que te sale la carta del mago, pide que se te va a dar, estás en el momento de recibir esa abundancia, crecer más económicamente, estás en el momento de poner un negocio, los fines de semana, no estés esperando de que te toque la puerta, te veo fresco.

Cáncer

Tus números mágicos cáncer va a ser el número 03 y 11, su mejor día el lunes, estás en ese momento de quererse más, de reinventarse, quitarse, muchas trabas que venías soportando del trabajo.

Este fin de semana siento que el cáncer se está relajando, pero hay mucha posibilidad de amor con gente nueva y sobre todo que se están queriendo mucho- vayan al cine, disfruten mucho, ustedes son el comunicólogo, los artistas la gente que siempre está progresando, siempre van a ser jefes porque siempre ven muy bien por los compañeros, son personas muy humanas, que son directores o jefes de recursos humanos y ven por los trabajadores.

Tus colores de la suerte serán el blanco y el naranja para este fin de semana, vienen nuevos amores que son muy buenos para el signo de Cáncer, las cartas nos dicen, cambia de rumbo, de pensamiento, cambia de actitud, tienes que cambiar signo de Cáncer para que puedas lograr eso.

Vas a seguir trayendo más propuestas de trabajo y que viene un dinerito extra que estabas esperando.

Leo

Muchas felicidades al signo de Leo, está cumpliendo años, me gusta mucho que estén felices, que estén agradables y que sepan que si nadie le regala nada a ustedes háganlo, comprense un perfumito, unos zapatos, comprense algo que necesiten, en las cartas para Leo nos vienen los números mágicos 02 y 15 su mejor día el viernes.

Ocúpate viernes, sábado, domingo y lunes, que son tu fin de semana de cumpleaños de pensar en lo positivo, pensar que estás logrando cosas que necesitas, no darle tanta importancia a lo que te hicieron, no caer en el rencor o en la agresividad.

Sus colores de la suerte serán naranja y azul, un fin de semana de salir a caminar a la naturaleza, de irte a la playa, de conocer gente importante, de tener un crecimiento óptimo en tu vida y sobre todo ilusiones nuevas en cuestiones amorosas.

Te dice que tienes un vigilante, que te cuides mucho de las malas vibras, que te cuides mucho de la gente negativa, hay gente que te está vigilando porque odia verte feliz, odia verte crecer.

Virgo

Los números mágicos para Virgo son el 09 y 17, un fin de semana placentero y alegre, vas a tener mucha sensualidad en estos días.

Lo que tienes que hacer este fin de semana es organizar tu casa, pintarla, los colores de la suerte serán el azul y verde, su mejor día el domingo, necesitas tomar agua, pero toma mucha agua hidrátate bien.

Este fin de semana para Virgo se está rejuveneciendo, se está reinventando. Te sale la carta del juicio, arregla todos los papeles que tengas pendientes de este fin de semana, arregla papeles en cuestiones de pasaporte, visa.

Virgo como que alguien te va a pagar, te vas a sacar la lotería o vas a traer suerte en el bingo.

Libra

Libra sus números mágicos van a ser el 10 y 19, va a ser un fin de semana a gusto, va a estar con la familia trabajando en unas cosas que tiene, aparte va a adelantar las tareas porque le toca presentar la próxima semana y librarlo, lo siento con mucho ánimo, con muchas ganas de estar bien.

Los colores de la suerte son el rojo y el amarillo, nos dicen las cartas, pídele ayuda al Arcángel Rafael, cuando tú le pides ayuda libra es el arcángel de la sanación, es el arcángel de la comunicación, es el arcángel de sanar el espíritu el cuerpo y el alma y encontrar la persona indicada, para ser feliz invocalo.

Libra cuídate de los chismes del trabajo, cuídate de los chismes de personas del pasado que anduvieron contigo.

Escorpio

Sus números mágicos son el 14 y 25, sus colores de la surte serán el amarillo y naranja, vas a pasar un fin de semana agradable, le va a llegar un dinero extra, le va a llegar un amor que estaba perdido o que no daba señales de vida y va a dar señales de vida para el escorpión que está soltera, soltero o sin compromiso, muchos amores alrededor.

Va a ser un fin de semana de agrado totalmente, que nos dice que viene una magia especial al lado tuyo, que viene una realización total y sobre todo ilusiones nuevas este fin de semana.

Lo que tienes que hacer es ser prudente, no platicar de más, visualizar que tiene para el futuro, el viernes, sábado y domingo ocuparse de ellos, arreglar su casa, ordenar todo.

Un fin de semana agradable, de estar con la familia, de limpiar la casa, mover las vibras, pintar las paredes, que se vea que está cambiando la energía en tu casa, así como estás cambiando tu de pensamiento, cambia la energía de tu casa

Te dice, sé positivo escorpión, fundamentalmente sé positivo este fin de semana viernes, sábado, domingo y lunes, quitarme todo eso arrastre que traigo de tiempo atrás, de coraje, pleitos, de querer vengarme quitarte el sentimiento de venganza.

Sagitario

Sus números mágicos son el 16 y 23, sus colores el azul y blanco, su mejor día el domingo su mejor día el domingo.

Te viene un dinero extra, la felicidad, cuídate mucho de las espinillas y problemas en cuestiones de piel o problemas en cuestiones de vista, nada más es tu punto de recomendación y cuídate mucho de las malas inversiones.

Tienes que pensar dos veces o tres, en qué vas a invertir Sagitario como una buen carrito, cuida bien tus cosas y asegúrate que vaya a ser un fin de semana de mucha fiesta, mucha diversión

Las cartas te dicen escucha tu intuición, lo mejor que tiene el Sagitario que lo domina el sol, lo rige la luna, la combinación perfecta de la tierra y el progreso escucha tu intuición, ya no pidas consejos, no pidas opiniones.

Estás hecho para viajar, estás hecho para que el mundo te admire, te vea, te reconozca, no te quedes hasta ahí, muévete, pide tu pasaporte, pide tu visa, muévete

Si estás peleado con un familiar, trata de reconciliarte, trata de entender que eso te va a ayudar a tener esa estabilidad.

Capricornio

Capricornio sus números mágicos va a ser el 18 y 22, sus colores de la suerte el rojo y amarillo, su mejor día el viernes, va a ser un fin de semana de limpiar su cuerpo, de purgarse, de quitarse todas las toxinas que venían arrastrando.

Un fin de semana de estar a gusto, te invitan a un rancho o una albercada a estar tomando algo, tienes que controlar los vicios Capricornio el alcohol, el cigarro, la droga, la comida.

Te salen dos golpes de suerte, que te va a llegar un dinerito extra, cuida tus cosas, y lo más seguro es que vayas a estar arreglando papeles legales o asuntos que tenías pendiente en cuestiones de papelería.

Vas a tener una alegría incondicional, alguien te va a dar una sonrisa o te vas a sentir muy alegre este fin de semana

Que te enfoques en lo que quieres, que te concentres, que le des más importancia a tu vida, no tanto a las parejas, no tanto a los amigos, no tanto a las personas que te rodean, es que Capricornio tiene un problema, le da más importancia a los amigos que la familia.

La carta del Arcángel Miguel nos dice que pidas que se te va a dar, quítate esas malas vibras, ese mal de ojo y aprende a cambiar de amistades, aprende a cambiar de personas que te rodean para que te puedas rodear de cosas más positivas.

Acuario

Acuario tus números mágicos 13 y 27, sus colores de la suerte el blanco y el rojo, su mejor día va a ser el día domingo. Está resucitando, está tratando de sacar adelante todo su ímpetu y está decidido a ser alguien en la vida, está haciendo más ejercicios y está comiendo mejor, busca mejores amistades.

Acuario este fin de semana enfocarse en ellos, quererse más, quitarse pensamientos negativos y dejar que las cosas fluyan, no estar estresado, deja que las cosas fluyan para que tú te sientas mejor.

Tienes mucha suerte el fin de semana, tres golpes de suerte para el fin de semana que será de mucha fiesta, cumpleaños tu mamá o un familiar tuyo, trata de festejarlo, pasarle bien y no pelearse.

Piscis

Piscis sus números mágicos son el número 26 y 30, sus colores de la suerte van a ser el verde y azul, su mejor día el sábado, estás en ese momento de alegría, siento que va a ser un fin de semana de mucha pasión, que se va a entender muy bien con su pareja y con su familia, con su gente alrededor.

Se está reinventando, siento que Piscis está viendo quererse más, eso está muy bien, siempre quiere salir adelante, tener un extra, pero le gana ser muy indecisos, por eso trata de buscarte a alguien que te apoye.

Pide a Dios, a los arcángeles, la señal que necesitas para saber hacia dónde vas busca esa dimensión hacia dónde quieres ir, si esa persona con la que estás en la correcta, si ese trabajo que estás haciendo es lo correcto

Que te sale la carta del sol, entre más brille es mejor ,que te valga tres cacahuates lo que hablen de ti, lo que piensen de ti, mientras que tú Piscis te sientas a gusto contigo mismo y tú misma eso es lo mejor.

MF