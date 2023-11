Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 5 al 10 de noviembre

Aries

En las cartas para Aries se muestra la carta de la Torre, lo que indica que es el momento de experimentar un crecimiento en todos los aspectos de la vida. La semana de Aries estará llena de trabajo y estrés, pero será esencial concentrarse y aplicarse en todo lo que se realice. El día más destacado será el miércoles, que se presenta como un día cabalístico para Aries, con posibilidades de éxito en nuevas oportunidades, pagos pendientes y liberación de envidias y resentimientos pasados.

Se aconseja a Aries que sea cauteloso con sus pertenencias personales, como automóviles y ropa, para evitar regalos o préstamos que puedan atraer malas energías. Además, se menciona la llegada de amores compatibles, posiblemente de Capricornio, Leo o Virgo, que estarán cerca de Aries para asuntos amorosos o de estabilidad.

Si Aries está considerando cambiar de residencia o mudarse, se alienta a que lo haga de manera gradual y no se apresure, ya que a veces tiende a actuar de manera impulsiva debido a su naturaleza controladora. La carta de la Torre sugiere que Aries está construyendo cosas positivas.

Los números mágicos para Aries son el 19 y el 21, y los colores auspiciosos son el amarillo y el naranja. Se anima a Aries a ser más creativo, estudiar más, hacer ejercicio y cuidar su salud. Se prevén dos golpes de suerte en forma de un contrato aceptado y el pago de una deuda pasada.

El Arcángel Metatrón se presenta como una guía para Aries, enfatizando la importancia de la fe y la determinación en lugar de la inteligencia pura. Se insta a Aries a creer en sí mismo, escuchar su razón y usar la intuición de manera equilibrada. Las cartas españolas indican determinación, fuerza y nuevas oportunidades.

Tauro

Para mis amigos de Tauro, se avecina la carta de los bastos, que simboliza poder, fuerza y determinación. Una nueva oportunidad está en camino esta semana para los tauro, ofreciéndoles la posibilidad de crecer. Recientemente, han estado considerando la idea de viajar o mudarse a otro lugar, lo cual está bien, pero se aconseja que tomen las cosas con calma y exploren todas las oportunidades antes de tomar decisiones apresuradas.

El día más favorable para los tauro será el lunes, con números mágicos 27 y 28, y los colores de la suerte serán el azul y el plateado. Se les recuerda que este es un momento para aumentar sus ingresos y aprovechar las oportunidades para ser felices. La semana estará marcada por exámenes finales y nuevos proyectos de trabajo. El Arcángel Jofiel estará a su lado, instándolos a tomar decisiones, incluso si esto implica enfrentar el miedo al cambio.

Se les aconseja liberarse de las ataduras del pasado y vivir en el presente para construir un futuro mejor. Los contratos de trabajo traerán prosperidad económica, pero se les insta a administrar sus finanzas y no cargar con los problemas de los demás. En el ámbito de las relaciones, Tauro puede esperar un nuevo amor, posiblemente con alguien de los signos de Virgo, Sagitario o Capricornio. Se les anima a conocer a personas diferentes y abrir sus corazones a nuevas experiencias.

Las cartas españolas sugieren que la prosperidad económica y la estabilidad financiera están en su camino. Además, se les aconseja cuidar su salud intestinal y evaluar su dieta. Las energías positivas están en su favor, representadas por el as de bastos, lo que indica un impulso positivo en su vida.

Géminis

Para mis amigos del signo de Géminis, se anuncia la presencia de la carta "El Mundo" en su lectura. Esta semana estará marcada por mucho trabajo, la posibilidad de conocer personas de otras regiones y reuniones laborales con individuos extranjeros para nuevos proyectos. Además, recibirán una inesperada entrada de dinero, lo que les permitirá abordar deudas y resolver problemas legales pendientes, allanando el camino hacia una economía más sólida.

Quedan dos meses por delante para los Géminis, y se les anima a aprovechar al máximo este tiempo para alcanzar sus objetivos y experimentar un crecimiento personal. Deben recordar que son gemelos pensantes y triunfantes, y el éxito está a su alcance. El día más propicio de la semana será el lunes, con números mágicos 23 y 36, y los colores de la suerte serán el rojo y el naranja.

En el ámbito amoroso, se vislumbra un romance con alguien muy compatible que pertenece a un signo de fuego, como Aries, Leo o Sagitario. Las conversaciones pueden girar en torno al amor verdadero, compromisos sólidos o incluso la llegada de un embarazo. Los Géminis deben prepararse para estos cambios positivos que se avecinan.

Esta semana, particularmente el día lunes, será de buena suerte para los Géminis. Es un momento propicio para liberarse de energías negativas, especialmente relacionadas con problemas pulmonares o de garganta. Se aconseja dejar el cigarrillo, mejorar la alimentación y hacer ejercicio. El Arcángel Uriel será su guía y protector, brindándoles vida, alegría, abundancia y dinero. Invocar a este arcángel les permitirá brillar como nunca antes.

La carta española "6 de Bastos" sugiere alejar lo negativo de sus vidas, deshaciéndose de pensamientos negativos y personas tóxicas. Es el momento de dejar atrás vicios como el alcohol y el cigarrillo, que solo les hacen daño.

Cáncer

Para mis amigos del signo de Cáncer, se presenta la carta del Carruaje, un mensaje que insta a seguir adelante sin temor. Es el momento de crecer económicamente y de tomar decisiones que prioricen tu propio bienestar. A menudo, los cáncer tienden a sacrificarse por los demás, olvidando cuidar de sí mismos. Esta semana, la concentración debe centrarse en tu trabajo, tu desarrollo personal, el crecimiento económico y tus estudios. Permítele al amor llegar a ti en lugar de buscarlo, ya que un amor compatible, posiblemente de Acuario, Aries o Escorpio, se acercará con una propuesta de amor verdadero.

Tu día más favorable será el martes, con números mágicos 17 y 29, y el rojo y blanco como colores de la suerte. Es importante poner pasión en todo lo que haces, ya sea en tu trabajo, tus estudios, el ejercicio y tu alimentación. Debes recordar poner tu propio bienestar por encima de todo.

Este es un momento propicio para considerar cambios como mudarse a una nueva casa o comprar un coche. También es el momento de buscar oportunidades para crecer económicamente y considerar la posibilidad de tomar cursos en comunicación, arte, inglés, español o francés para mejorar tus habilidades.

El Arcángel que te guía en este momento es Metatrón, un ser de fuerza y determinación, similar al Arcángel Miguel. Metatrón te ayudará a tomar decisiones, eliminar energías negativas y te pedirá que mantengas el autocontrol, especialmente en tus reacciones emocionales. Además, se vislumbran promociones laborales que te ayudarán a crecer económicamente y a asegurar el éxito en diversas áreas de tu vida. La carta española indica la posibilidad de firmar contratos nuevos, recibir llamadas telefónicas importantes y mensajes de WhatsApp que serán relevantes en tu vida laboral.

Leo

Para mis amigos del signo de Leo, se presenta la carta del Emperador, que simboliza tu propia fortaleza y liderazgo. Tu mejor día de la semana será el jueves, un día determinante para comenzar a crecer económicamente. Esta semana estará marcada por reuniones laborales, cambios de proyectos y de puestos, pero sigues avanzando y creciendo. Si estás considerando cambiar de empresa o emprender un nuevo negocio, este es el momento de reinventarte.

Debes prestar especial atención a problemas de dolor de espalda y cuello. Realizar más ejercicio, como caminar o correr, te ayudará a aliviar estos problemas. También es un buen momento para conectar con tu espiritualidad y pedir la ayuda de los arcángeles y ángeles en tu vida. Los números mágicos para ti son el 05 y 17, y los colores de la suerte son el naranja y el verde. Considera comprar ropa deportiva y unos nuevos tenis para motivarte a mantener un estilo de vida activo.

Es esencial que completes lo que empieces, especialmente en tus estudios, ya que esto te permitirá avanzar y alcanzar tus metas. La creatividad y los cambios positivos son lo que se te pide en estos días.

El Arcángel que te acompaña en este momento es el Arcángel Gabriel, relacionado con la comunicación. Te brindará la capacidad de comunicarte de manera efectiva y te proporcionará mensajes precisos para tu crecimiento. Si te enfrentas a problemas o dificultades, no dudes en pedirle ayuda al Arcángel Gabriel, ya que su respuesta puede ser casi inmediata.

En el ámbito amoroso, se vislumbran amores nuevos, posiblemente con personas de los signos Sagitario, Capricornio o Aries, que serán altamente compatibles contigo. Además, la carta española sugiere que una mujer importante entrará en tu vida en estos días, hablando de temas relacionados con el amor, la pasión, el sexo, el trabajo y la estabilidad económica. Esta persona podría desempeñar un papel fundamental en tu crecimiento laboral.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, se presenta la carta del Loco, lo que indica que es el momento de madurar y crecer, así como de definir hacia dónde te diriges y lo que necesitas para avanzar. Siempre es importante para los virgo buscar la verdad en sus vidas y el camino adecuado. Estimular la abundancia es esencial en este momento.

Tu mejor día será el lunes, con números mágicos 06 y 13, y los colores de la suerte son el rojo y el amarillo. La energía positiva del sol te alimenta, así que aprovecha para caminar al aire libre en las mañanas o las tardes, e incluso visita la playa para permitir que los rayos del sol disipen cualquier energía negativa que hayas estado cargando.

Nunca dejes de crecer y busca constantemente formas de mejorar. En el ámbito amoroso, se avecinan ilusiones nuevas con personas de los signos Piscis, Aries o Tauro. Estos signos estarán cerca de ti para brindarte estabilidad amorosa.

El Arcángel Chamuel te acompañará en este período y puede traerte propuestas de matrimonio o unión matrimonial, o incluso noticias de un embarazo en el horizonte. Chamuel se enfoca en el amor verdadero, las relaciones públicas y la resolución de conflictos, incluyendo los legales. No te preocupes por lo que otros piensen, sé auténtico y verdadero, y mantente abierto a los cambios sin dudar en tomar decisiones firmes.

La carta que te acompañará en este momento es el As de Oros, que simboliza suerte, determinación y abundancia. Cualquier trámite, negocio o proyecto que emprendas te dará resultados positivos al 100%. Es un momento propicio para avanzar con confianza y determinación en tu vida.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, la carta del Ermitaño indica que pronto encontrarás la luz y la solución que has estado buscando. Tu mejor día será el viernes, un día cabalístico y mágico para ti. Es importante no dejar que las preocupaciones te agobien y evitar pensar en lo que no es necesario. La carta del Ermitaño te brinda la guía y la claridad necesarias para avanzar en tu vida.

No olvides que no estás solo; busca el apoyo de tu familia y tus mejores amigos, así como apoyo espiritual. Esto te ayudará a encontrar el camino. Es posible que enfrentes regaños de jefes o en la escuela, pero no debes prestar demasiada atención a los comentarios negativos. Tus números mágicos son el 11 y el 16, y los colores de la suerte son el blanco y el azul fuerte. Tienes dos golpes de suerte en tu camino, lo que te anima a inyectar energía positiva en tu vida.

Haz ejercicio, reza más y dedica tiempo a tu bienestar general. Si tienes programada alguna cirugía, ten confianza, ya que te recuperarás completamente en todos los aspectos. El Arcángel Miguel será tu protector en esta etapa y te defenderá de influencias negativas, brujerías y el mal de ojo. Invoca su ayuda, enciende una veladora roja y mantén una imagen del Arcángel Miguel en tu cartera para obtener los resultados que esperas.

Esta semana te espera un encuentro feliz con personas agradables, y también tendrás oportunidades para desarrollarte en tu carrera o negocio propio. No dejes que nadie te intimide, ya que eres igual de fuerte o incluso más fuerte que los demás. La carta española indica que conocerás a personas importantes y participarás en reuniones con profesionales que te ayudarán a crecer económicamente. Considera la posibilidad de invertir en una casa, un automóvil u otros activos que contribuyan a tu crecimiento financiero.

No temas a los cambios y toma decisiones con confianza. Los signos compatibles para ti son Acuario, Géminis o Cáncer, y estos pueden hablar contigo sobre el amor verdadero, el matrimonio y la estabilidad personal y sentimental. Es un momento propicio para buscar la estabilidad y la felicidad en tu vida.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, la carta de la Estrella trae consigo muchas felicidades y buenas noticias. Este es un período de doble suerte y rápido progreso, lo que se suma a la energía positiva de la carta de la Estrella. Esta semana te esperan regalos inesperados y celebraciones. Tu mejor día será el miércoles, y se auguran grandes logros tanto en tu vida laboral como en tus estudios.

Sin embargo, debes tener cuidado con quiénes compartes tus asuntos personales, ya que existe la posibilidad de envidia, mal de ojo y resentimientos del pasado. Tu punto débil estará relacionado con la piel o el cabello, por lo que se te aconseja cuidarte mejor, beber más agua y llevar una alimentación saludable. Asegúrate también de descansar adecuadamente para evitar la fatiga.

Puede que experimentes una traición de un amor del pasado, lo que te causará dolor. Sin embargo, esta experiencia te ayudará a comprender quiénes son las personas importantes en tu vida y te permitirá alejar situaciones que no son adecuadas para ti.

Los números mágicos de la semana son el 09 y el 10, y los colores de la suerte son el azul y el rojo. Este es un momento de crecimiento, de búsqueda de la verdad y de encontrar la estabilidad en tu vida. Los signos compatibles en el amor son Piscis, Cáncer o Leo. Es hora de permitirte amar, madurar y formalizar relaciones que te ayuden a construir cosas positivas en tu vida.

El Arcángel que te guiará en este período es el Arcángel Uriel, que representa la fuerza, la energía positiva y la abundancia. Puedes esperar recibir una gran cantidad de dinero inesperado, ya sea por una lotería, una demanda ganada o una compensación. Esto te brindará estabilidad y crecimiento personal. Es importante que afrontes y resuelvas los problemas que surgen en tu vida cotidiana en lugar de evitarlos.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta del Sol indica una combinación perfecta de éxito y triunfo en tu camino. Esta semana estará llena de oportunidades para crecer y tomar decisiones importantes. Si estás pasando por un proceso de ruptura, divorcio o separación, es el momento de tomar decisiones valientes y seguir adelante. Debes enfocarte en saber hacia dónde te diriges y qué necesitas para encontrar la felicidad.

El Sol y Sagitario son una combinación ideal, lo que indica un período de abundancia y éxito. Tu mejor día de la semana será el lunes, con números mágicos 12 y 25, y los colores de la suerte son el verde y el rojo. El amor verdadero se basa en una relación de pareja sin condiciones ni intereses, así que busca relaciones compatibles, como las de Capricornio, Aries o Leo. Busca personas que compartan tus metas de crecimiento y evita las relaciones en las que sientas envidia o recelo por parte de tu pareja debido a tu éxito y autenticidad.

El Arcángel Miguel te acompañará en este período y te brindará la fuerza y determinación necesarias para superar cualquier energía negativa o envidias dirigidas hacia ti. Siempre protégete y reza mucho. Este es un momento de nuevos comienzos y proyectos. Descubre el propósito de tu vida y trabaja en ello. Si es ser exitoso en tu trabajo, tener una buena familia o ayudar a tus padres, busca maneras de cumplir ese propósito. Considera tomar cursos de inglés, comunicaciones o marketing, ya que te ayudarán en el futuro.

La carta española "Cinco de Oros" sugiere estabilidad económica y crecimiento. Es un buen momento para comenzar a formar un patrimonio y pagar deudas. También te anima a controlar los hábitos relacionados con el alcohol, el cigarro u otros vicios. La clave está en mantener el equilibrio y controlar tu mente para avanzar en la dirección correcta.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta del Mago indica que este es un momento en el que puedes pedir lo que deseas y se te concederá. Esta semana estará llena de decisiones importantes y la oportunidad de enfrentar asuntos pendientes del pasado para resolverlos.

Tu mejor día de la semana será el martes, y se prevén cuestiones relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos. También es un momento en el que podrías encontrar tensiones en tus relaciones con amigos o amores del pasado. Se te aconseja cortar lazos con personas que te causaron daño en el pasado y buscar amistades más constructivas que te ayuden a construir un futuro mejor.

Evita caer en la depresión y la ansiedad. En su lugar, enfócate en cuidarte física y mentalmente haciendo ejercicio, comiendo de manera saludable y manteniendo un buen ritmo de sueño. Considera adquirir un nuevo dispositivo móvil y tomar cursos que te inyecten energía y conocimiento.

Tus números mágicos son el 04 y el 30, y los colores de la suerte son el amarillo y el verde. Estos indican una transformación positiva en tu vida. La transformación comienza desde adentro hacia afuera, así que trabaja en cambiar tus hábitos, pensamientos y actitudes para buscar la felicidad y la estabilidad.

El Arcángel Rafael te guiará esta semana y te ayudará a encontrar estabilidad económica en tu vida. También te aconseja cuidar tu salud física, emocional y espiritual. Presta atención a problemas relacionados con el estómago, intestino o úlceras. Aprende a controlar tus vicios y pensamientos negativos. Atrévete a ser auténtico y diferente, y elimina por completo los complejos y miedos que puedan estar limitando tu éxito.

La carta "Siete de Espadas" sugiere que podrías estar ocupándote de trámites relacionados con pasaportes, visas o asuntos legales. También se relaciona con la posibilidad de realizar cambios en tu título académico o en tu patrimonio, como la compra de una casa, un automóvil o una propiedad. Esta carta también te insta a considerar estudiar leyes, ciencias políticas, administración fiscal o temas relacionados con asuntos judiciales, ya que esto podría aumentar tus ingresos en el futuro.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta del Juicio señala que esta semana es crucial para tomar decisiones y determinaciones que te permitirán avanzar en tu vida. Es fundamental que evites involucrarte en pensamientos negativos y preocupaciones que afecten tu estabilidad emocional. Aprende a descansar adecuadamente y cuidar tu bienestar emocional. El descanso y el trabajo durante el día son igualmente importantes para mantenerte en un estado óptimo.

Tu mejor día de la semana será el lunes, y los números mágicos que te acompañan son el 07 y el 22, indicando dos golpes de suerte en cuestiones financieras. Los colores de la suerte para ti son el verde y el blanco. Además, busca una pareja compatible del signo de Tauro, Géminis o Libra, ya que alguien con buenos sentimientos se acercará a ti.

El Arcángel Gabriel estará a tu lado esta semana, ayudándote a comunicarte con Dios y brindándote mensajes precisos para guiar tu camino. Este arcángel te recordará el poder de tu mente para superar cualquier problema y cómo el poder del amor puede resolver situaciones negativas con tu pareja, familia o personas cercanas.

Presta atención a los compromisos importantes que se presentarán en tu trabajo o proyectos nuevos. El Arcángel Gabriel te iluminará y te ayudará a atraer el amor verdadero a tu vida, así como a liberarte de problemas psíquicos o mentales, como la angustia, la depresión o la tristeza.

La carta española "6 de Oros" sugiere que recibirás dinero inesperado y te insta a alejarte de los chismes y comentarios negativos de personas ajenas. Cuídate de las habladurías y no compartas tus asuntos personales con otros. También se señala una promoción laboral y la posibilidad de viajar debido a proyectos nuevos. Aprovecha estas oportunidades para avanzar en tu carrera.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del As de Oros indica que tienes el triunfo y la prosperidad en tus manos. Es importante que te creas en este pensamiento positivo y te sientas convencido de que eres una persona exitosa y triunfadora. Este es el momento de comenzar a crecer y evolucionar en tu vida. Considera tomar cursos o estudiar en áreas como Medicina, Psiquiatría o cosmetología para reinventarte y desarrollarte.

A veces, tu trabajo o las personas que te rodean pueden agotarte, pero es fundamental que te protejas de las energías negativas. Utiliza agua bendita y enciende veladoras para mantenerte en el camino correcto y avanzar hacia tus metas. Tu mejor día de la semana será el martes, y tus números mágicos son el 3 y el 20. Los colores que te acompañarán son el azul y el verde, lo que sugiere un apoyo financiero significativo en tu vida. Las personas importantes se están fijando en ti y desean colaborar contigo para que brilles aún más en tu carrera.

En cuanto al amor, es el momento de alejarte de relaciones que te han causado daño. No te acostumbres a la tristeza o la depresión. Tu punto débil puede ser tu cerebro y los pensamientos negativos, así que trabaja en eliminarlos. Evita los dolores de cabeza y de cuello. El Arcángel Metatrón te acompañará y te brindará soluciones precisas para alcanzar la felicidad y el crecimiento económico.

Los signos compatibles que pueden brindarte un amor verdadero son Cáncer, Escorpio y Capricornio. Estos signos estarán cerca de ti para ofrecerte estabilidad emocional.

MF