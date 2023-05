Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 28 de mayo al 2 de junio

Aries

Te sale la carta de bastos, el poder, la fuerza y la determinación, pero cuidado con las medidas que vayas a tomar, cuidado con las situaciones que vayas a escoger para progresar. Tienes que ser más consciente y más directo en todo lo que hagas para salir adelante en todas las formas y, sobre todo, crecer más económicamente.

Cuidado con amores del pasado, que te están chismeando, traen problemas o recelos contra ti o rencores, trata de solucionar todos esos problemas y seguir avanzando. Preparas un viaje para los próximos días para ello usa tu color dominante que sera el color amarillo y rojo. Nos dice poder personal que te va a ayudar a salir adelante, cuídate mucho de los nervios, de las alteraciones y de los pleitos, tienes que calmarse y pensar una o dos veces lo que vaya a hacer o las decisiones que vaya a tomar. Tiene que cuidarse de problemas en cuestiones de infecciones de piel o caída de cabello también viene siendo por el estrés sigue haciendo ejercicio, sigue haciendo tratamientos estéticos.

Para esta semana tus números mágicos van a ser el número 01 y 18. Será una semana para empezar a avanzar y tu mejor día será el martes.

Tauro

Te sale la carta del carruaje, sigue adelante, no tengas miedo, sigue avanzando, trata de sanar un poco las situaciones en cuestiones de enfermedad, recuerda que se está terminando el mes de mayo, ahí va a haber cierre de mesa, auditoría y mucho trabajo. Trata de concentrarte y sobre todo estudiar más para los exámenes, estás en una situación de crecimiento, en cuestiones económicas y en cuestiones personales.

Yo sé que tomaste la decisión de irte o cambiarte de casa o te quieres ir a vivir a otra ciudad, hazlo, que eso te va a ayudar a recomponer completamente las situaciones del pasado, pues no tienes porqué cargar con situaciones que no son tuyas, sobre todo de familia, de amigos o ex parejas, que cada quien cargue sus problemas y tu carga los tuyos.

Tu color va a ser el color rojo intenso y el blanco. Tu mejor día será el miércoles y durante tu semana habrá mucha pasión de muchas aventuras amorosas y reconciliación en cuestión de pareja del pasado, no para volver, pero sí para quedar bien o no quedar lastimados. Tus números mágicos van a ser los números 08 y 11.

Géminis

Te sale la carta, el As de oro. Estás cumpliendo años, traes esa buena vibra, traes buena suerte, no te sabotees a ti mismo, hazte consciente de que tienes que salir adelante, tienes que ser el mejor. Te va a llegar dinero extra la carta del As de oro nos dice triunfo y sobre todo logros personales en cuestiones amorosas o en cuestiones familiares.

Vas a estar arreglando algo en cuestiones de escrituras, pasaporte o visa, te irá mucho mejor si usas tu color que va a ser el color naranja y el amarillo, tu mejor día va a ser el día jueves que te propone transformación de lo negativo, tienes que aprender Géminis a cortar todo lo negativo que venías arrastrando, trata de purificar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu mente, últimamente los pensamientos negativos generan más pensamientos negativos y eso ocasiona a veces problemas.

Tus números mágicos van a ser los números 2 y 21 que son indicios de madurez total, son tiempos de madurar, son tiempos de crecer son tiempos de saber hacia dónde vas.

Cáncer

Te sale la carta del mundo, vas a tener el mundo a tus pies, estás creciendo, las cosas se están componiendo y estás viendo la dirección del triunfo y del éxito, vas a empezar a mejorar. Quítate de problemas en cuestiones de amores tóxicos, de personas que nada más buscan una conveniencia contigo, trata de cortar toda esa mala vibra, que no te está dejando crecer. Cómprate un reloj, una cadena, un perfume para que puedas estrenar estos días y renueve completamente las energías.

Tu mejor día va a ser el lunes, tu color dominante sera el el verde y el amarillo y te dicen que viene un amor nuevo y compatible contigo, puede ser del signo de Cáncer, Piscis, Escorpión o Capricornio, definitivamente van a estar muy cerca de ti. No te digas mentiras a ti mismo, trata de ser consciente hacia dónde vas y qué quieres en la vida. Tus números mágicos, van a ser el número 04 y 19.

Leo

Te viene la carta del mago, pide que se te va a dar, traes mucha suerte, traes abundancia y estabilidad, cualquier trámite, cualquier cambio de trabajo, cualquier empresa, cualquier negocio que pongas en estos días le va a funcionar 100 veces más, aparte, vas a estar arreglando situaciones que tenías desde tiempo atrás y las cosas se le empiezan a alinear, porque te viene propuesta de matrimonio o de amor firme, va a ser el signo de Acuario, Aries o libra, se van a acercar con buenos intereses.

Tu color dominante para la semana va a ser el color azul y blanco, que indican que se te vienen nuevas en todos estos días y sobre todo mucha intuición para estar mejor, pues va a ser una semana de muchas juntas, de fiestas, de compromisos, que te vas a sentir muy bien. Tus números mágicos van a ser el número 03 y 6.

Virgo

Te sale la carta del juicio, estás preparando un cambio de casa o estás preparando un cambio en cuestiones de trabajo, cualquier situación de tiempo atrás la vas a poder resolver sin ningún problema. Sigue estudiando y prepárate en los exámenes. Tu mejor día va a ser el martes, tu color va a ser el color violeta y el color rojo, trata de usarlos más. Sé más sabio al contestar piensa una o dos veces para solucionar las cosas. Viene la compra de una casa, de un coche o de algo importante en estos días que te va a ayudar a crecer, pero ante todo la humildad siempre tienes que ser más humilde.

Yo sé que a veces dependes de tu familia, pero hay que soltarlos de vez en cuando para que ellos crezcan y tú puedas hacer tu vida, en las cartas también nos dice que sus números mágicos van a ser el 14 y 28. Nunca te estanques por nada, ni por nadie sigue avanzando en tu vida que vienen oportunidades de crecimiento que te van a hacer mejor persona.

Esperabas los amores compatibles y llegaron, van a ser del signo de Capricornio, Aries y Escorpión, vienen con buenas intenciones, va a ser divorciado o divorciada, pero con ganas de tener una relación de pareja estable. Pon algo de negocios en cuestiones de naturaleza, jardinería, viveros, algo en cuestiones del mar, algo en cuestiones de tener ese contacto con la naturaleza para que te puedas llenar de energías positivas en estos días.

Libra

Ha salido la carta de la rueda de la fortuna, va a ser una semana de mucho trabajo, de mucho estrés, trata de calmarte y no enojarte, se paciente ante los directivos, ante los jefes o maestros, trata de contestar sabiamente para que no te metas en problemas. Viene un dinero, pero vas a tener que pagar unas deudas, acuérdate que vas a estar solucionando problemas legales de tiempo atrás o solucionar problemas de pensión alimenticia divorcio o pleito, trata de solucionarlo de la mejor manera.

Yo sé que le ayudas mucho a los demás, pero trata de ayudarte a ti en todos los sentidos, recuerda que las sanciones negativas traen más acciones negativas, cómo le podemos cortar todos los pensamientos y todas las sanciones negativas muy fácil rezando, poniéndose agua bendita, saliéndose a caminar, que te dé los rayos del sol para cortar todas esas ideas negativas que están últimamente muy fuertes hacia ti.

Tu mejor día va a ser el martes y tu color dominante va a ser el color naranja y azul que exigen que hagas cambios positivos en tu pensamiento. Haz cambios de imagen, cambia la luz, cambia la forma de vestir, cambia la forma de pensar, todo lo positivo, llénate de esas energías que te van a hacer crecer y ser un poco más creativo en tu vida, tus números mágicos, con dos golpes de suerte, van a ser los números15 y 20.

Escorpión

Sale la carta del loco, no tengas miedo, va a ser una gran semana, no te metas en situaciones negativas. Si apenas va a empezar la semana escorpión llénate de ánimo, de buenas vibras, reza, salte a hacer ejercicio, cambia el lujo, cambia la forma de comer trata de no enojarte. Yo sé que eres apasionado en todos los sentidos; no nada más sensualmente, en el trabajo, en la escuela, la forma de ser, pero trata de relajarte para que funciones mejor, porque va a ser una semana de mucho trabajo, de juntas laborales, depresiones muy fuertes, calma que eso te va a ayudar a poder sacar adelante de cualquier situación negativa del trabajo que venías arrastrando.

Tu mejor día va a ser el jueves, tus colores dominantes serán el azul y amarillo que te dicen trata de estudiar algo de liderazgo, política, comunicaciones o belleza, que eso se te va a dar muy fácil en estos días. No pidas prestado, paga nada más lo que tengas en cuestiones de efectivo, no utilices la tarjeta de crédito para que no te endeudes en todo este tiempo.

Te viene alguien una revelación de alguien muy importante en tu vida que te va a cambiar los pensamientos, sino escorpión aparte viene un éxito en cuestiones de campañas políticas de gobierno o para trabajar para alguien muy importante que te va a hacer crecer económicamente. Aprovecha tus números mágicos el 07 y el 10.

Sagitario

Te sale la carta de la templanza, van a haber situaciones que vas a poder resolver, pero no te aceleres, no pongas cosas que no puedas solucionar. Va a ser una semana de trabajo, de triunfos, de sacar adelante proyectos que venías atrasando y de exámenes, por eso debes de concentrarte muy bien en cuestiones de Química, Matemáticas y todo lo que es física.

Tu mejor día va a ser el lunes, tu color va a ser el color morado y el rojo, te permitiran una semana de elevación espiritual, trata de rezar más, hacer un poco más de yoga, salirte a caminar, relajarte, no pensar tantas situaciones negativas, trata de cortarte el cabello, ponerte mucho perfume para alejar las malas vibras, usa bien tus números mágicos que van a ser el número 13 y 29.

Se viene una metamorfosis, un cambio radical, deja los pensamientos completamente negativos atrás y sigue avanzando, ya no vas a poder solucionar nada, si ya te la hicieron, si ya te vieron la cara, pues ya pasó trata de asimilarlo como una experiencia y empezar a crecer totalmente.

Capricornio

La carta del Sol ha salido, vas a poder brillar esta semana, va a ser una semana de mucho trabajo y de mucha escuela, tienes que concentrarte más. Amores nuevos vienen y amores actuales se van de tu vida, tienes que aprender a escoger bien las personas que están al lado de ti para que puedas avanzar, te invitan a salir de viaje, pero lo vas a posponer para finales de junio o principios de julio.

Tu mejor día va a ser el lunes y color dominante va a ser el color naranja y el color amarillo que te pidden caminar al sol, quema las malas vibras, sana el cuerpo, deja los vicios de tanta comida, tanta sal, trata de comer mejor, dormir a tus horas, tener una disciplina que te haga crecer definitivamente. Tienes una energía extra que hace que todo mundo te voltee a ver utilízala para hacer crecer más tu intelecto, tu profesión.

Te viene un dinero que te deben, pero eso úsalo inmediatamente para pagar tus deudas, toma en cuenta que tus números mágicos van a ser el 5 y 23.

Acuario

Te viene la carta de la estrella, estás brillando mucho, te estás haciendo notar. Va a ser una semana de mucho trabajo, de cierre de mes, de contratos nuevos, de proyectos en cuestiones laborales que te están ayudando a tener más fuerza y más estabilidad económica. Ya no estés pensando tanto en el amor del pasado, ya no lo busques, ya no le hables, entiende; ya no quiere estar, ya no trates de forzar eso que vienen amores nuevos y compatibles del signo de Tauro, Géminis y Libra, así que trata de conocer más gente.

Tu mejor día va a ser el miércoles , pero sé más cauteloso en cuestiones de firmar documentos o en cuestiones de hacer negocios. Si estás vendiendo una casa, una propiedad o un carro mucho ojo, apunta tus números mágicos que van a ser el 17 y 9.

Piscis

Te viene la carta de la muerte, son cambios radicales en esta semana. Ya no pienses tantas cosas negativas, deja los pensamientos negativos, vienen 13 cambios radicales en tu vida, así que piensa positivamente. vamos a ponernos a dieta, ya no hay que celar tanto, no hay que controlar tanto a las parejas o a lo que está alrededor de nosotros, no hay que imponer, hay que dialogar; sobre todo en cuestiones amorosas.

La carta de la muerte nos dice que es el tiempo de curar completamente el cuerpo, buscar sanarlo, y sobre todo estar más estables en cuestiones de la familia o en cuestiones personales. Te viene una oportunidad de cambio muy importante para el día martes en cuestiones de negocio y de trabajo, trata de aprovecharlo es suerte segura en cuestiones de dinero.

El color que te viene es el blanco y el color azul fuerte, te está diciendo que viene un dinero que no esperabas, llegará en estos días, trata de tener nuevas ilusiones amorosas con alguien del signo de Capricornio, Aries o Cáncer que es va a ser muy compatible contigo. Te salen los números mágicos 22 y 27 con dos golpes de suerte, úsalos bien.

