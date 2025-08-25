Walter Mercado: Horóscopos para HOY 25 de agosto

Aries

Tu fuego interior arde con más intensidad que nunca. Hoy es un día para lanzarte sin miedo a esos proyectos que has postergado. El universo te impulsa a liderar, a conquistar, a vibrar alto. Amor y pasión se mezclan en una danza mágica.

Tauro

La Luna toca tu casa del hogar y despierta en ti un deseo profundo de estabilidad. Es tiempo de cuidar tu templo interior, rodearte de belleza y agradecer lo que ya tienes. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer.

Géminis

Hoy tus palabras tendrán un poder mágico, casi profético. Comunica tus sueños, habla desde el alma y verás puertas abrirse. En lo sentimental, aclara lo que sientes y no dejes espacio para dudas.

Cáncer

El universo te pide que pongas orden en tus finanzas y valores. Hay una bendición que llega, pero debes estar listo para recibirla. Cuida tu energía, protégete de quienes absorben tu luz.

Leo

El Sol todavía te acaricia con fuerza, iluminando tus decisiones. Hoy tu carisma se multiplica, tu presencia enamora y tus pasos marcan el ritmo del universo.

Virgo

Te acercas a tu cumpleaños, y las energías comienzan a moverse. Es tiempo de limpiar, cerrar ciclos, perdonar y sanar. No cargues lo que ya no te pertenece. Prepárate para renacer.

Libra

Hoy el equilibrio llega a ti como una brisa suave. Las relaciones se armonizan y podrías recibir una propuesta inesperada. Escucha con el corazón, no con el miedo.

Escorpión

Te llega claridad en temas laborales o de propósito. Algo que parecía oculto se revela, y todo cobra sentido. Tienes el poder de transformar lo que tocas. Úsalo con sabiduría.

Sagitario

Una aventura se presenta, ya sea física o espiritual. Hoy tu espíritu busca expansión y aprendizaje. Escribe, viaja, sueña, porque lo que imagines puede manifestarse.

Capricornio

El universo te recompensa por tu constancia. Hoy puedes sentir una liberación o logro importante. Confía en tu proceso, porque la montaña que escalas te llevará al cielo.

Acuario

Tus conexiones están vibrando a un nivel superior. Alguien llega para enseñarte algo importante. No subestimes el poder de un encuentro fortuito. El amor puede estar en lo inesperado.

Piscis

Tu sensibilidad está a flor de piel. Sientes más, sueñas más, intuyes más. Usa ese don para crear, amar, ayudar. Hoy alguien necesitará tu luz. Dásela sin miedo.

Con información de Walter Mercado.

EE