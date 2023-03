Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos de marzo

ARIES

Tiene que controlar los celos, las inseguridades, el temperamento y no pensar tantas cosas negativas. Aries en el mes de marzo va a estar creando mucho. Tiene que cuidar su patrimonio y tiene que cuidar mucho en qué va a gastar para que no tenga gastos imprevistos. El número mágico para Aries va a ser el número 06, el color que lo va a dominar el naranja.

Las cartas nos dicen que tiene que arreglar asuntos que tenga pendientes de meses anteriores legales de divorcio, de demandas de pasaporte, de estudios de escuela.

Cuídate de las malas amistades, cuídate de las personas que nada más están buscando un interés contigo. Va a llegar dinero a tu vida. Vas a estar arriba, eso es definitivo. Si ya tienen pareja estable les recomiendo que sigan así, que no tenga tantos altibajos. Son tiempos para decidir qué quiero hacer en la vida, hacia dónde vas. Cuídate de problemas de riñón, retención de líquidos u hormonales.

Aries va a tener ese progreso económico en todas las formas o el progreso que necesitan para empezar a crecer. Tiene que seguir estudiando. Salte a caminar, sigue haciendo ejercicio, adelgaza, toma más agua, trata de dormir bien

TAURO

Tauro su número mágico es el 05, su color va a ser el verde, su mejor día va a ser el día jueves. Va a ser un mes completamente de empezar a crecer y avanzar, a trabajar duro y empezar a ahorrar, pagar deudas. Va a ser un gran mes para Tauro en todos los sentidos.

Se va a poder reinventar, va a poder crecer cualquier cirugía que quiera hacerse le va a salir bien y sobre todo quererse más.

Te sale la carta de la templanza. Siempre calma antes de tomar alguna decisión o algún resultado que estabas esperando en tu vida. Este mes puedes tener un buen trabajo, una relación estable. Si no quieres andar con nadie, no andes con nadie no es un requisito.

Vas a estar muy fiestero. Que le des continuidad a todas las cosas para que puedas ejercer tu profesión o sentirte realizado en lo que sea.

Cuídate de problemas en cuestiones de dolor de cabeza, de migraña o dolor de ojos.

Viene una sorpresa económica muy importante para ti en el mes de marzo, trata de aprovechar ese dinero y pagar deudas. Te regalan una mascota o adopta una mascota. Tu casa la remodelas para vivir mejor.

Tiene que cuidarse el Tauro en cuestiones de no tomar mucho, ser un poco más saludable al momento de comer.

GÉMINIS

Su número mágico va a ser el número 07 y su color va a ser el amarillo. Su mejor día va a ser el día viernes. Este mes va a estar pensando qué hacer para progresar, para tener más abundancia y crecimiento laboral y personal.

Va a ser un mes de mucho trabajo y de mucha escuela, o sea, muy atareado.

Te sale trabajo nuevo para que le den un puesto mejor, para que se desarrolle más y eso es repercute también en cuestiones económicas.

Tienes que tener una pareja que te dé estabilidad y progreso. Cambio de casa, cambio de actitud, cambio de carrera, cambio de rumbo. Trata de analizar qué deseas para tu vida. También te dice vuelve a tener esos sueños de ser grande. A veces se desanima muy rápido, se descontenta demasiado rápido, trata de volver a tener esos sueños que tenías antes.

Trata de seguir estudiando más cualquier cirugía que te quieres hacer médica te va a funcionar y vas a salir muy bien, cuídate de problemas en cuestiones de presión alta o de corajes.

CÁNCER

Su número mágico es el 03, su color el azul y el día el lunes. Este mes va a estar muy apasionado muy enamorado conociendo a mucha gente.

Y aparte lo veo que va a crecer mucho económicamente y en cuestiones de negocio. Les gusta mucho el cuestiones de administrar el dinero, no son codos.

Si está en pareja, embarazo o puerta y también le sale un cambio muy positivo. Fuerza poder y determinación, vas a seguir creciendo en todas las formas. Les gusta mucho ayudar a la gente. Tienen que controlar los celos, los corajes, los arrebatos y aparte no buscar culpables. Vas a poder arreglar asuntos legales o asuntos de migración o asuntos en cuestiones de préstamo y también te sale la carta del mago: pide que se te va a dar, vas a tener más dinero mejor trabajo y más estabilidad.

Cuídate de problemas en cuestiones de quistes, de problemas de infección de riñón o de páncreas. Fuerza ante todo porque vienen situaciones complicadas en el mes de marzo en cuestiones familiares, por eso te pide fuerza espiritual y que vas a poder apoyar a alguien muy querido de tu parte en cuestiones económicas. Te invitan a salir dos veces de viaje.

Sal a caminar, trata de cuidarte los huesos.

LEO

Su número mágico es el 07, su color el rojo intenso, su mejor día va a ser el martes. Va a ser muy buen mes porque los domina mucho el sol, aparte va a ser un mes de reinventarse. Vas a ver que su ex pareja o una persona con los que estuvieron se va a casar, va a ser papá o ser mamá. Tienes que darle ya ese cortón a tu vida del pasado, formar un buen presente y crear un futuro.

Trata de poner un negocio propio. Si te quieres hacer algo personal como tatuarte, operarte una cirugía estética que te la puedes hacer que los astros van a estar de tu lado. Eso sí, nada más. Cuídate de infecciones en la matriz o infecciones sexuales.

Cuida el dinero y aprende a ahorrar o que aprendas a gastar, porque a veces se le queman mucho las manos. Vas a tener fuerza poder y determinación en todo lo que hagas, que trates de darle continuidad a las cosas y no pensar de más. Traes fuerza, determinación y avanzas en cuestión laboral.

Leo se reinventa, sale adelante y vuelve a crecer. Van a salir dos veces de viaje. Cualquier negocio te va a dar infinita abundancia.

Carga algo de plata para que sea tu amuleto ahora en el mes de marzo. Tiene que controlar muy bien la mente y cuestiones de alcohol, drogas, cigarros, comida.

VIRGO

Su número mágico va a ser el 13, su color EL blanco, su mejor día el miércoles. Virgo está pasando por una situación de sentar cabeza, tener una pareja estable, de empezar a crecer a hacer un patrimonio, visualizar hacia el futuro.

Virgo está muy claro, en lo que quiere y en lo que desea. Va a ser un mes muy bueno porque también es muy compatible con Aries y con el signo de Piscis. Cuidarse mucho en cuestiones de salud o cuidar mucho la familia en cuestiones de salud, también tiene que terminar esa el proyecto que tenía pendiente de cuestiones de negocio propio.

Va a estar remodelando su casa porque les gusta ser muy administradores de la casa. Las cartas nos dicen que dejen los corajes a un lado.

Que compres una casa un terreno un carrito, algo que te haga crecer tu patrimonio. Te van a estar avisando de una enfermedad de un familiar, que vas a estar al pendiente o le vas a estar ayudando.

Arregla papeles de herencia, de intestado de escrituras.

Que trates de estudiar algo como veterinario algo en cuestiones de estar ayudando al medio ambiente.

Que sigas adelante, que no tengas miedo. Vas a tomar decisiones fuertes, que alcances tus sueños, que analices bien, qué es lo que quieres para tu presente y futuro. Virgo va a tener un compromiso firme o le ofrecen matrimonio o vivir en pareja.

Cuídate mucho de problemas de migraña, de depresión, angustia o problemas de ansiedad que ese es su punto débil. Toma vitaminas de vez en cuando, cómprate el complejo B para que la mente esté más alerta.

LIBRA

Su número mágico es el 11, su color va a ser el azul fuerte, su mejor día va a ser el lunes. Libra va a pasar por el mes de marzo de salir de viaje, de estarse reinventando, le llega un dinero extra, va a empezar a ahorrar.

Hay buenas oportunidades de crecimiento laboral y sobre todo va a estar en la conquista total de amores nuevos en su vida. Libra necesita quererse más, así que cómprate ropa, un carrito si tienes la oportunidad, cómprate un celular nuevo trata, date golpes de abundancia libra en el mes de marzo para que sientas que tu dinero está valiendo, que tu trabajo está sirviendo.

Desconfía totalmente de las personas que se acercan a ti en cuestiones de escuela y de trabajo. Te defraudas mucho sientes que das demasiado en las amistades o en el trabajo y no te pagan igual.

Cuídate de problemas de retención de líquidos, consume menos sal, toma más agua y haz ejercicio para mantenerse más saludable.

Saca la visa, el pasaporte. Vas a salir una vez de vacaciones ahora en el mes de marzo o vas a ir a la playa, que eso te va a ayudar al alimentar mejor la energía,

Cuida tu casa, tu familia y tu estabilidad. Si ya no quieres estar en ese trabajo que no sientes que crezcas, cámbiate, pero no te salgas hasta que tengas otro y no lo platiques.

Te van a buscar para invitarte a una boda o te invitan a un bautizo que te va a dar mucha alegría. Trata de estudiar otra vez, trata de tener más convivencia con tus sobrinos, con tus hijos con los niños. Trata de tener mente madura pero alma de niño, o sea ser buena persona en todo lo que estés haciendo.

Te dice vas a tener ilusiones nuevas. Tienes una fuente divina arriba, o sea que alguien espiritualmente te está ayudando, alguien que ya falleció

ESCORPIO

Su número mágico va a ser el 12, su color va a ser el naranja, su mejor día va a ser el jueves.

Va a ser un mes tranquilo, de empezar a progresar. Se tiene que cuidar mucho de problemas de intestino o problemas en cuestiones estomacales, o sea, de úlceras. Todo el mes de marzo va a ser de mucho trabajo. Trate de administrar más tu tiempo que le alcance para hacer ejercicio, comer bien, convivir con tu familia y hacer lo laboral. Busca un logro personal.

Te sale viaje, vas a salir dos veces y las dos son para cuestiones laborales o proyectos nuevos, que te sale un cambio muy radical en el mes de marzo en cuestiones de actitud. Viene un amor de lejos o de fueras para el signo de Escorpión que se va a estar enamorando mucho ahora ahí está primavera.

Hay una luz al final del túnel a pesar que tenga muchos problemas el escorpión.

Trata de callar, trata de cuidar mucho lo que vas a decir para que no te metas en problemas y te sale la carta de amores nuevos y apasionados.

El signo de Escorpión está en el camino correcto para empezar a avanzar. Cuídate mucho de problemas en cuestiones de piel o de cabello, que ese va a ser tu punto débil y de los pies.

Aléjate de las personas tóxicas.

SAGITARIO

Número mágico va a ser el 19, su color va a ser el rojo, su mejor día el viernes. Al Sagitario también le ayuda mucho el mes de marzo. Tienes que cortar amistades que no servían, empezar desde cero para avanzar, seguir estudiando, ponerle más interés al trabajo, sacarle sabor al dinero.

Eres muy artístico, muy carismático y eso está padre, pero no le encuentra el sabor al dinero para poder desarrollarse más.

Cualquier situación que tengas de enfermedad de nervios, depresión, angustia, tratarlo. Las cosas no se quitan solas, tienes que ir con alguien que a que te ayude.

Sales una vez de viaje, vas a poderte realizar mucho en cuestiones físicas, cualquier operación médica estética o cualquier reinventarse de cambio de imagen le ayuda mucho.

Va a ser un mes de muchas juntas laborales, de exámenes de escuela y poder sacar cualquier problema que tenías atorado.

El ángel protector te va a quitar de energías negativas de personas tóxicas y de gente que no te dejaba crecer.

Va a ser un mes de tener el apoyo de tu pareja, si estás solo Sagitario encuentras pareja en el mes de marzo y estabilidad amorosa. Te viene una sorpresa económica, o sea, te vas a sacar la lotería.

Trata de estudiar maquillaje, estilismo, cambio de imagen, masajes o todo lo que cosmetología que también te va a ayudar mucho en el futuro.

CAPRICORNIO

Tu número mágico va a ser el 21, tu color va a ser el amarillo, tu mejor día va a ser el martes. Capricornio, el mes de marzo va a ser un mes muy bueno porque sale dos veces de viaje.

Hay un poco más de estabilidad en cuestiones de pareja y una mejor organización en cuestión laboral.

Si tienen pareja va a seguir así, si no va a estar en conquista total. Tiene que cuidarse mucho de problemas de úlceras, de intestino, de problemas de ovarios o de matriz en la mujer o en el hombre en cuestiones de testículos. El Capricornio explota en situaciones porque no sabe con quién desquitarse.

Va a ser un mes de estar conociendo gente nueva y poderosa en cuestiones de negocios, así que te desarrollas más económicamente. Va a estar hablando de tener una sorpresa muy importante entre el día 20 o 21 de marzo. Tiene que ser un mes de entregarse a ellos, quererse más.

Cuídate de problemas en cuestiones legales, trata de resolver todo lo que tengas pendiente en cuestiones de deudas o problemas que tenías en el pasado. Es tiempo de ponerse a dieta, Capricornio, haz ejercicio, aliméntate mejor y trata de dormir.

Eres muy bueno para exponer, por eso le gusta la política, le gusta ser líder empresarial, social o religioso.

ACUARIO

Su número mágico es el 25, su color va a ser el verde, su mejor día el jueves acuario va a ser una semana de saber qué va a ser para el futuro. Quiere poner un negocio propio, está diseñando su presente para crear un futuro mejor, está muy este entusiasta, traen muy buenas propuestas. En cuestiones de escuela y en lo personal todavía le está patinando. El signo de Acuario está soltero porque no se define, no sabe lo que quiere a veces. Para el acuario que está casado hay embarazo. Cuídate de chismes, trata de ser más prudente y no platicar cosas. La demás gente no tienen por qué saber.

Esta carta nos dice que tienes que dejar un poco el alcohol, el cigarro, la comida las drogas, tienes que dormir. Son tiempos de madurar. Cualquier cambio de trabajo, cualquier negocio, cualquier operación, cualquier situación que cambies te va a funcionar, vas a poder realizarte, vas a poder avanzar.

Siempre tratas de ayudar a los demás para que tengan mejor vida, por eso siempre les va bien. Quítate complejos, traumas, problemas del pasado o problemas de que no puedes avanzar. Si tú no puedes solo o sola, busca ayuda, por eso son los psicólogos, los psiquiatras.

PISCIS

El tener una amiga un amigo Piscis es una bendición porque es leal, son muy buenas personas. Siempre te van a ayudar, son personas incondicionales totalmente. Batallan mucho para encontrar el amor porque se cree en el papá o la mamá de la pareja.

Tu número mágico va a ser el 13, su mejor día el miércoles y su color va a ser el celeste y rojo y va a ser un mes de suerte, de abundancia.

Regálate, haz fiesta. Sales dos veces de viaje. Te estás reinventando trata de quitarte cosas negativas. Disfruta lo que has hecho bueno en la vida. Al Piscis le gusta hacer felices a todos los demás, pero se le olvida ser feliz.

Gasta en ti, trata de darle proyección al trabajo y a la escuela, darle continuidad para que tú puedas realizarte. Te sale cambio de casa. Vas a estar hablando de que está soltera o soltero. Les ven una pareja estable que los va a hacer sentir la ilusión del amor. Está con ellos al 100. Te salen cambios radicales, trata de cambiar ese concepto que tengas de la vida, no todo es tragedia.

Traten de no complicarse la vida. Cambios radicales y positivos para avanzar y acordarse de la gente que ya está con Dios y hacerles una buena oración. Viene un proyecto nuevo.

La primavera va a ser tuya, Piscis, totalmente va a haber una renovación de energía y unos proyectos de vida que te van a hacer crecer en todas formas, no sientas tristeza por las situaciones que no salieron como tú querías.