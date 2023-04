Mhoni Vidente: Estos 4 signos del zodiaco tendrán estabilidad

Mhoni Vidente dio a conocer los horóscopos para los próximos días y señaló que a algunos signos zodiacales los estarán dominando algunos problemas y dificultades. Sin embargo, hay otros signos que tendrán estabilidad y paz en días venideros.

TAMBIÉN LEE: Mhoni Vidente: Rojo es el color mágico para estos tres horóscopos durante el fin de semana

Te damos a conocer a quiénes les espera la tranquilidad y estabilidad ya sea en el amor, dinero o salud, de acuerdo con la astróloga más reconocida en el país.

Signos con estabilidad

ARIES

El Aries se va a sentir feliz, verá gente que hace mucho no veía. Consiéntanse. Su color será el verde y el naranja. Sus número mágicos el 09 y 17. Te esperan regalos, sorpresas, compatibilidad y amor sincero o apasionado.

También hay negocio en puerta, estabilidad económica o trabajo nuevo.Cuida tu dinero, no presentes. Cuídate del colesterol o exceso de grasa, haz ejercicio.

Te sale la carta de la muerte, te esperan cambios. Los aries son infieles por naturaleza porque les gusta sentirse deseados y queridos. Cuando alguien los traiciona se alejan por completo de esa persona.

Te esperan cambios radicales y tienes que aprender a controlar tus impulsos.

Perdónate porque no has hecho nada malo, estos días puedes encontrar la luz espiritual. La gracias de oro y de la plata van a estar contigo. Vas a tener más abundancia y estás en una racha de crecimiento.

Trata de buscar gente nueva, relaciónate con gente positiva igual que tú. Reflexiona de tu pasado, pero entiende que tu presente es lo que importa.



TAURO

El Tauro estará alegre, cariñoso y apasionado en los siguientes días. Cuídate en cuestiones de comida y alcohol. Trata de no comer mucho ni tomar mucho. Haz compras para tu casa.

Te busca un amor nuevo, date la oportunidad, tauro.

Cuídate de los chismes familiares y laborales. Te viene la suerte en cuestiones de negocio. Te llena dinero o recompensa económica. Concéntrate en seguirte preparando o capacitando.

Traes abundancia. Siete meses de abundancia y estabilidad.

Aprende a ser más desconfiado y no mezcles el dinero con la familia.

Vas a tener la gracia kármica este fin de semana, algo bueno que te hará feliz. No te metas en chismes que no son tuyos.

Este fin es de salir adelante, sincronizar lo que estás haciendo, te vienen regalos. Cámbiate el look y ponte a dieta.

ACUARIO

El Acuario trae suerte en cuestiones de vender. También está pensando en el arrepentimiento, pide perdón, pero no regreses.

Va a ser un fin de semana de mucho amor. Cuídate de lo que comes y bebes. Trata de conocer gente de otras partes.

Vas a tener mucha suerte, estabilidad y crecimiento. Te gusta mucho la perfección. Alguien de signo de fuego se va a acercar a ti en cuestiones de pasión y amor.

Sé más sabio para elegir, no tomes elecciones precipitadas.