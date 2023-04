Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del 16 al 22 de abril

Aries

Te sale la carta de ‘El Mago’, lo que nos indica que será una gran semana para ti, seguirás con buena suerte, pero tienes que controlar tu carácter y aprender a tomar decisiones. Es el momento de reinventarte. No confíes tanto en las demás personas.

En cuestiones de salud estarás bien. Es momento de tomar decisiones para poder crecer. Cuídate de la gente chismosa que te rodea, eres el sol y brillar demasiado. Vienen amores nuevos, fuera de la ciudad. Será una semana de recibir dinero y abundancia; además de que podrás pagar deudas.

Tus números mágicos: 7 y 13, tu mejor día: Lunes, el color que te acompañará será el naranja y morado.

Tauro

Ha salido el As de Bastos lo que nos indica que se vienen varios días importantes en tu vida, en los que podrás crecer.

Tendrás mucha abundancia. En aspectos laborales te ofrecerán un nuevo trabajo, que te ayudará a desenvolverte. No te preocupes, eres muy bueno en lo que haces, pero necesitas tener más estudios.

Se vienen amores nuevos, pero si estás en pareja, es posible que haya un embarazo pronto. Tus números mágicos: 6 y 11, Tu mejor día será el martes y tu color ideal será el azul.

Géminis

Ha salido la carta de la Torre, has estado haciendo algo importante en tu vida que te ayudará a crecer, pero debes estar seguro de hacia dónde vas y qué deseas para tu futuro.

Cree que eres digno de tenerlo todo. No confíes de más. Tendrás amores prohibidos en estos días. Trata de tener mejor energía positiva. No te pelees, porque el que se enoja pierde. Ten más autocontrol contigo. Te buscará un amor del pasado, pero ahí se debe quedar.

Los números mágicos que te apoyaran esta semana serán 5 y 14, tu mejor día será el miércoles, finalmente tu color será el rojo.

Cáncer

Durante la semana te saluda la carta del Juicio nos dice que son momentos de madurar, deja en paz a esa persona que no te buscó. A veces los celos o los pleitos acaban con la paciencia.

En cuestiones de trabajo es tiempo de cambiarse. Sal a caminar, tienes que ocupar tu mente. Atraerás mucha gente, en cuestiones de amores nuevos. Ten confianza en ti mismo. Cuidado con los chismes del trabajo. Empieza a escoger a las personas que te rodean.

Los números mágicos que te acompañarán van a ser el 3 y 17, tu mejor día será jueves, el verde será tu mejor color durante esta semana.

Leo

Ha salido la carta del Sol, y para ti Leo nos dice que brillarás mucho en los próximos días. Tendrás mucho apoyo de tus seres queridos. Tendrás un nuevo poder, y comenzarás a crecer económicamente.

Se te vienen oportunidades nuevas en cuestiones de trabajo. Eres libre de hacer lo que tú quieras, no tienes porque darle el gusto a nadie. No te quedes en un lugar en el que no quieres estar.

Será una semana de mucho trabajo y también de pagar deudas, por ello acompañante de tus números de la suerte 1 y 23, el mejor día para ti será el viernes y el color para ti será el amarillo.

Virgo

La carta de ‘El Loco’ nos dice que es tiempo de madurar y crecer. Cuídate de problemas, trata de relajarte, no pienses tanto las cosas. Habrá alguien que te guiará y será muy poderoso.

Tendrás golpes de suerte y te llegará un dinero extra. Tendrás luz y amor, serán tiempos de enamorarte y buscar a la persona indicada para ti. Busca tu felicidad con lo que tienes. Además, habrá abundancia total, te llegará un dinero extra.

Tus números mágicos para la semana son el 2 y 21, el lunes será el mejor para ti y los colores azul y rojo te acompañarán.

Libra

La carta de ‘El Emperador’ nos dice que estás creciendo mucho, y la gente te está volteando a ver, así que cuídate de las envidias. Será una semana de mucho trabajo, así que es importante que te llenes de buena energía.

Tendrás algunos problemas con la familia, pero trata de resolverlos en el momento. Es momento de estudiar algo, pues te enriquecerá. Conectarte con la naturaleza te ayudará a renovar tu energía, y sentirte con las mejores vibras.

Se viene un nuevo amor, permanece atento a su llamado, tus número mágicos serán el 4 y 33, tu mejor día va a ser el martes, trata de usar ropa blanca y verde, y dobla un dólar en tu cartera para tener abundancia.

Escorpión

Ha salido la carta de la Estrella y nos dice que brillarás y será tu semana. Cuando estés enojado, respira, aprende a pensar y sobre todo trata de comenzar nuevos proyectos que te ayuden a tener mejor estabilidad económica.

Aprende a vivir con lo que tienes. Hazte una limpia interior, para que tengas más libertad y abundancia. Será una semana de cambios en tu trabajo. Te busca alguien del pasado, pero aprende a definir qué es lo que quieres para tu futuro.

Tus números mágicos serán el 8 y 60, usa los colores verde y violeta para la buena suerte, sobre todo en tu mejor día viernes.

Sagitario

Sale el As de Oros, lo que nos dice que la suerte estará de tu lado, empieza a mentalizarte que estás hecho para tener éxito. Todo se te dará muy fácil.

En las relaciones de pareja, siempre buscarás amores nuevos, pero trata de ser consciente. Hazte cargo de todas las situaciones que tienes pendientes para resolver tu vida. Si estás en pareja, es posible que haya embarazo en puerta. Compra algo, pues será una inversión.

Números mágicos: 19 y 66

Tu mejor día: Miércoles

Color: Amarillo y naranja

Capricornio

La carta del Ermitaño nos dice que encontrarás la luz al final del camino, vas a resolver todos los problemas que venías arrastrando.

Aprende a controlar tu carácter, lo que dices y sé más consciente de qué es lo que quieres. Trata de ser más consciente de lo que quieres de la vida. Prepara todos tus papeles, ten todo en orden, para sentir que estás avanzando en la vida.

Finalmente no creas en las personas negativas. Te vendrán opciones nuevas de trabajo, piensa qué es lo mejor para ti. El mejor día en la semana será el martes y los números mágicos que te ayudarán son el 9 y 30, intenta usar los colores azul y naranja que te acompañarán en la semana.

Acuario

Eres una persona muy servicial, por eso es que estás hecho para crecer en todas las formas, no te detengas. Ha salido la carta de ‘El Mundo’ que nos dice que hay que mover las energías, haz que tu mente se abra en todos los sentidos.

Te buscan dos amores, trata de quedarte solo un tiempo, para que te enamores de ti. Si estás en pareja, ten cuidado con los pleitos. Trata de ser más espiritual. Pide a Dios lo que deseas.

Es tiempo de ser humilde. Sigue estudiando, pues te ayudará a ser grande en todas las formas. Ten confianza en ti, tus números mágicos serán el 15 y el 31. Los colores de la semana para ti serán el naranja y violeta, tu mejor día será el lunes.

Piscis

La carta de ‘La Templanza’ nos dice que se resolverán los problemas que tienes. Vas a poder tener más crecimiento en cuestiones laborales. Sigue estudiando lo que te hace feliz. Tienes que empezar a avanzar.

Vas a tener las soluciones en la mano, lo que te ayudará a sentirte más tranquilo. El amor te llegará en estos días, necesitas tener estabilidad en este momento. Trata de tener sanación y busca el propósito de tu vida.

Cuídate de problemas de salud y trata de ir con tu médico. Te llegará un dinero extra, aprovecha e invierte en algo para ti, el mejor día para ti será el miércoles, tus número de la suerte serán el 18 y 55, por último los colores de esta semana son el blanco y el azul.