Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 23 y 24 de agosto de este 2025.

Aries: Tus colores de la abundancia son el rojo y azul.

Tauro: Tus colores son azul y blanco.

Géminis: Tus colores el amarillo y el rojo.

Cáncer: Tus colores son el naranja y blanco.

Leo: Tus colores son rojo y blanco.

Virgo: Tus colores son el verde y blanco.

Libra: Tus colores el amarillo y el rojo.

Escorpión: Tus colores el azul y blanco.

Sagitario: Tus colores el rojo y azul fuerte.

Capricornio: Tus colores son el rojo y naranja.

Acuario: Tus colores el verde y blanco.

Piscis: Tus colores el rojo y blanco.

Con información de Mhoni Vidente

