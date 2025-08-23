Sábado, 23 de Agosto 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 23 y 24 de agosto de este 2025.

  • Aries: Tus colores de la abundancia son el rojo y azul. 
  • Tauro: Tus colores son azul y blanco.
  • Géminis: Tus colores el amarillo y el rojo.
  • Cáncer: Tus colores son el naranja y blanco.
  • Leo: Tus colores son rojo y blanco.
  • Virgo: Tus colores son el verde y blanco.
  • Libra: Tus colores el amarillo y el rojo. 
  • Escorpión: Tus colores el azul y blanco.
  • Sagitario:  Tus colores el rojo y azul fuerte.
  • Capricornio: Tus colores son el rojo y naranja. 
  • Acuario: Tus colores el verde y blanco.
  • Piscis: Tus colores el rojo y blanco. 

