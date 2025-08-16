Sábado, 16 de Agosto 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 16 y 17 de agosto de este 2025.

  • Aries: El color amarillo atraerá abundancia y confianza.
  • Tauro:  Tu color es el naranja.
  • Géminis: El color azul potenciará su energía y atraerá calma.
  • Cáncer: El color amarillo como talismán de vitalidad. 
  • Leo: El color rojo reforzará tu fuerza personal. 
  • Virgo: El color naranja como fuente de creatividad. 
  • Libra: Tu color ideal es el amarilo. 
  • Escorpión:  Tu color de poder es el verde. 
  • Sagitario: Con el blanco como color protector. 
  • Capricornio: Tu color es el rojo.
  • Acuario: Tu color es el azul.
  • Piscis: Tu color protector es el rojo. 

Con información de Mhoni Vidente

