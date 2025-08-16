Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 16 y 17 de agosto de este 2025.

Aries: El color amarillo atraerá abundancia y confianza.

Tauro: Tu color es el naranja.

Géminis: El color azul potenciará su energía y atraerá calma.

Cáncer: El color amarillo como talismán de vitalidad.

Leo: El color rojo reforzará tu fuerza personal.

Virgo: El color naranja como fuente de creatividad.

Libra: Tu color ideal es el amarilo.

Escorpión: Tu color de poder es el verde.

Sagitario: Con el blanco como color protector.

Capricornio: Tu color es el rojo.

Acuario: Tu color es el azul.

Piscis: Tu color protector es el rojo.

Con información de Mhoni Vidente

