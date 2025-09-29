Horóscopo Negro para HOY 29 de septiembre

ARIES (21 marzo-20 abril). Aries, llega octubre y con ello se despiertan tus ganas de resetearlo todo. Esta vez es un comienzo que trae calma y claridad. Octubre te pide que empieces con la mente en calma, en paz contigo mismo.TAURO (21 abril-20 mayo). En el horizonte se asoma un cambio de escenario: puede ser una mudanza, un viaje, un nuevo proyecto, algo que te saca de tu zona de confort. Pero lejos de asustarte, esta vez te motiva. GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Intenta dejar de agobiarte por la incertidumbre. No saber qué viene después puede ponerte nervioso, pero recuerda que improvisar es tu superpoder. CÁNCER (22 junio-22 julio) Esta semana toca separar las cosas. Lo malo del trabajo, en el trabajo. Lo personal, en su lugar. No dejes que los problemas de un lado te estropeen la paz en el otro. LEO (23 julio-22 agosto). Cuidado con esa monotonía peligrosa. Justo ahora que parece que todo está en calma, que lo tienes todo más o menos controlado, tu mente se pone a dar vueltas y empieza el overthinking. VIRGO (23 agosto-22 septiembre). El karma te va a recompensar con lo que es tuyo, ni más ni menos. Todo el esfuerzo que has hecho, todo lo que has construido, aunque a veces hayas sentido que alguien o algo intentaba quitártelo, vuelve a ti multiplicado.LIBRA (23 septiembre-22 octubre). La vida es así: no puedes quedar bien con todo el mundo, el día no tiene 45 horas, solo 24. Toca hacer una lista de prioridades y empezar a organizarte para estar bien contigo mismo.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Escorpio, necesitas vacaciones urgentemente. Necesitas apagar el mundo, desconectar la mente, poner en off todas las responsabilidades y olvidarte, aunque sea un rato, de esas preocupaciones que no paran de rondarte.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Ahora tu prioridad debe ser cuidarte al máximo, en todos los sentidos. Y si algo o alguien no te permite hacerlo, es momento de replantearse cosas. Quizá ha llegado la hora de buscar un cambio.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). La semana comienza con la Luna en tu signo, y eso te da una energía especial que no siempre sientes. Tu intuición estará a tope: cuando los demás vayan, tú ya habrás ido y vuelto dos veces. ACUARIO (22 enero-19 febrero). En el corazón, todavía estás intentando curar heridas que dejó cierta persona. Y aunque eres fuerte emocionalmente, lo que más te duele no es la ruptura, sino la indiferencia.PISCIS (20 febrero-20 marzo). Comienzas estos días con la sensación de que ya no tienes nada pendiente, y esa libertad es oro para ti. Después de tanto tiempo sintiéndote atado a las expectativas de los demás, e incluso a las tuyas propias.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO