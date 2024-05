¡Por primea vez en la historia, siete comedias mexicanas de estreno han coincidido en las carteleras nacionales de los cines! ¿Pero esto es casualidad o causalidad?

Este género cinematográfico, que desde hace años domina la taquilla mexicana, es además cada vez más versátil, pues en su narrativa destacan historias románticas, de farsa, del absurdo o físicas, pero también verbales o dramáticas (dramedy).

"La comedia no implica un solo tipo de humor, no todo debe ser pastelazo y sarcasmo porque no todos nos reímos de lo mismo", resalta Milka Ibañez, directora general del Festival Internacional de Cine y Comedia, 24 risas por segundo, que llega esta semana a las salas con media decena de títulos.

"Hay risas para todos" , reitera sobre el certamen, que inició este lunes y terminará el próximo domingo.

Para muestra, el también reciente lanzamiento comercial de Firma aquí, comedia romántica de un subgénero poco habitual: futurista.

