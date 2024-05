La premisa era complicada, pero el francés Jacques Audiard ha sorprendido y revolucionado al Festival de Cannes con “Emilia Pérez”, un musical sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer, protagonizado por Zoe Saldaña, Selena Gómez y la española Karla Sofía Gascón.

A través de la música, Audiard se mete en la tragedia contemporánea de México, en los feminicidios, en los miles de desparecidos y en el control de la sociedad por parte de los carteles de la droga.