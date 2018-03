¡Mexicanos al rescate!

Los marcianos llegaron ya… y lo hicieron para conquistar la Tierra, aunque hay un país que resultó inmune a sus ataques. Este fin de semana llega a 1,014 salas mexicanas la película animada “Marcianos vs Mexicanos”, codirigida por Rodolfo Sealtiel Riva Palacio Alatriste y Gabriel Enrique Riva Palacio Alatriste.

Con las voces estelares de Adal Ramones, Angélica Vale, Martha Higareda, Omar Chaparro y El Polivoz, esta comedia busca conectar con la gente que ha seguido las producciones de “Huevocartoon”.

Sobre este nuevo largometraje, Adal Ramones platicó vía telefónica lo que lo convenció para sumarse al proyecto: “A mí se me hacen unas personas muy creativas los hermanos Riva Palacio, los creadores de “Huevocartoon”. Los sigo desde que estaban en internet, desde que eran animaciones cortas. La verdad siempre fui fan de ellos. Me llamó mucho la atención que sea la primera película que no es de pollos, ni de huevos ni gallos. Es la idea de hacer que los gringos no sean los que salven al mundo, a lo que estamos acostumbrados. La idea de que los mexicanos sean los que salven al mundo de una invasión alienígena”.

Para Adal, otro factor para participar en esta producción (en conjunto con sus compañeros) fue “hacer esta película por el gusto de hacer algo totalmente sui géneris, algo nunca visto. Estamos contentos con el resultado. Y la animación es de primer mundo, es 2D, no 3D como la pasada película. Se vuelve al origen de la animación en 2D, muy al estilo de Lilo & Stitch. Las naves son impresionantes. El sonido también, el soundtrack. Y la dirección de cámaras: hay cortes y cortes y cortes, muchas escenas, es impresionante.

Del tono de la película, con albur y otros detalles jocosos, Adal agregó: “Es una película muy irreverente. Me ganó el hecho de que hiciéramos una película animada, en pantalla comercial, en español y que no sea para niños. Es muy florido el lenguaje en la película, sin llegar a la grosería”, concluyó.

Fotograma de la película “Marcianos vs Mexicanos”. VIDEOCINE

Inmunes a las invasiones

El actor comentó sobre esa primicia de los mexicanos como personas inmunes a los ataques extraterrestres: “¿Por qué somos inmunes a la invasión marciana? Por lo que comemos, las garnachas, las carnitas, los tacos, las tortas ahogadas. Somos inmunes a una invasión bacteriológica. En esta película me encantó porque estaba retratado lo bueno y malo de ser mexicanos. Se decidió que nos íbamos a reír de una cosa y aplaudir lo otro”.

Aunque es animada, hay un par de personajes de carne y hueso: Jaime Maussan, célebre defensor de la vida más allá del planeta, y Cid Vela, el youtuber conocido como “Galatzia”.

Otro atractivo es que se trata de “Una película de animación donde los papás no van a ser llevados por los hijos al cine”. Aunque para Adal esto significó no poder compartir su trabajo con sus hijos, algo que hizo con mucho gusto en sus trabajos como actor de doblaje de cintas animadas: “Por lo menos mi hijo de 7 años no podrá ver… Las accedí a hacer porque sabía que mis hijos lo iban a decir: ‘Ah, mi papá es el de la voz…”.