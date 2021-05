Tras el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México donde al menos más de una veintena de personas murieron y muchas otras están lesionadas, personalidades del espectáculo se han pronunciado al respecto, manifestando sus condolencias a los familiares de los fallecidos y de quienes se encuentran en el hospital.

Thalía compartió en sus historias de Instagram el mensaje: “¡Qué tristeza! Mi corazón, pensamientos y solidaridad están con todas las familias en México que están pasando momentos difíciles y para los que han sido afectados por la tragedia del metro en CDMX”.

Belinda también ofreció un mensaje en Facebook, “mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviamos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos”. Y criticó a quienes se han burlado de este tras haberlo publicado.

Mi mas sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos �� — Belinda (@belindapop) May 4, 2021

“Les voy a escribir esto aquí porque cuando les respondo se arrepienten y borran el comentario: Que triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para las personas que tenemos FE son muy importantes las oraciones, que vergüenza que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones, me da mucha pena ver sus reacciones de “me divierte” o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa, esto NO es divertido y no es solo publicar por publicar, es para manifestar apoyo y cada persona lo hace de acuerdo a su personalidad dejando a un lado la negatividad y burla que tanto abunda en redes sociales. Para todos los demás que tienen FE como yo y que saben que las cosas van a mejorar uniéndonos como HUMANIDAD les mando bendiciones y todo mi amor. Los quiero!!”.

Otras estrellas como Myriam Montemayor y Jerry Velázquez también se han pronunciado. la regiomontana externó en Twitter: “Terrible tragedia en el metro de Cd. de México, pido por los afectados, están en mis oraciones”, por la misma vía, el actor de doblaje y musicales expresó: “Siento muchísimo lo que pasó en nuestra ciudad. Mi corazón está con las familias de las víctimas. Espero que se haga justicia y que las autoridades se comprometan a proteger nuestras vidas”.

LS