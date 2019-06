Metric domina “el arte de la duda”

El cuarteto canadiense vendrá a nuestra ciudad para tocar su nueva música, sin dejar de lado sus grandes clásicos

Metric vuelve a Guadalajara para presentar su más reciente álbum, “Art of Doubt”. El Teatro Diana recibirá al cuarteto canadiense, conformado por la cantante y tecladista Emily Haines, James Shaw en la guitarra, Joshua Winstead al bajo y Joules Scott-Key con la batería.

Vía telefónica, Haines platicó sobre las nuevas canciones de su repertorio, del disco “Art of Doubt” (2018): “Me gusta que cada que hacemos un nuevo disco es gran parte del reto: que las canciones se integren al repertorio. Tocamos viejas canciones, además de las nuevas. Cada nueva canción tiene su contraparte con una de las anteriores. Una canción como ‘Dark Saturday’ encaja con ‘Black Sheep’, por ejemplo”.

Sobre el nombre del disco (en español, “el arte de la duda”) la cantante dijo: “Estoy feliz por ese título. Tuvimos unas buenas conversaciones sobre el tema. Al final se trata del arte de hacer preguntas, en lugar de pararse y dar respuestas. Me gusta también porque tiene muchos significados”. En cada nuevo material de Metric los músicos buscan una evolución, de la que Emily platicó: “‘Pagans in Vegas’, nuestro disco anterior, era más electrónico, no había tantas guitarras. Nos gustó mucho explorar ese género. Para un artista lo difícil es reagruparse con lo que se ha hecho y generar un álbum nuevo, regresar a las raíces y el principio, por qué hacemos música”.

Desde hace varios años Metric visita con frecuencia México: “Desde el principio ha sido importante para nosotros, desde que comenzamos algo hizo clic. Han sido buenas experiencias, me gusta regresar. Es como ir a visitar a los amigos”.

Un acercamiento con Zoé

A propósito de los amigos, una colaboración próxima podría ser con un grupo mexicano: “Creo que nuestra próxima será con Zoé, nos vamos a encontrar en el estudio, quizá tengamos algo nuevo para compartir con los fans mexicanos”. Metric y Zoé compartirán escenario en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, el próximo 28 de junio.

El cuarteto ha permanecido con la misma alineación prácticamente desde sus inicios, hace dos decenios: “Somos afortunados de haber permanecido los cuatro juntos. Creo que es no tomamos nada por hecho, como el apoyo entre nosotros. Empezamos desde abajo, hemos crecido juntos, hay mucha ética en nuestro trabajo, muchas cosas. No hay glamour, es trabajo duro. Creo que los cuatro lo sabemos y nos dedicamos a ello, ese sería nuestro secreto”.

Una razón para la permanencia es la colaboración al escribir las canciones: “James y yo escribimos muchas de las canciones. Yo escribo algo, se lo llevó, le da otros detalles, y luego llegan Joshua y Joules llegan para darle toda la energía. Así llegamos a nuestro sonido”. Esa buena química se refleja en los créditos de las canciones, pues la mayoría son compuestas por todos: “No puedo tener un ego sobre eso”, comentó Emily.

Además de Metric, Emily participa en otros proyectos alternos, como Broken Social Scene (donde coincide con James Shaw) y su carrera solista. De esas facetas, nos platicó: “Siento que todo me regresa a Metric. Broken Social Scene somos un grupo de amigos, ha crecido mucho. Es bueno verlos y tocar de nuevo juntos. Con mi proyecto solista es algo similar, puedo tocar con otros músicos, quizá algo más personal. Pero cuando vuelvo a Metric me emociona de nuevo. Para mí, como músico, siempre quiero estar haciendo música. Me encanta estar aprendiendo y colaborando con otros músicos”.

Asiste

Metric en el Teatro Diana, lunes 24 de junio, 21:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: de $250 a $950 pesos.