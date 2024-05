El vestido de Kim no parecía de lo más cómodo ¡ni siquiera para respirar! Y es que varios usuarios notaron que el atuendo que llevó de la modelo y socialité en la Met Gala de Nueva York, aunque era muy bello y acentuaba su pequeña cintura, sí lucía bastante ajustado, lo cual desató una ola de comentarios.

Kardashian fue parte de una de las fiestas benéficas más relevantes del sector de la moda en Estados Unidos, donde asisten solo personalidades invitadas por Anna Wintour, editora de Vogue y directora del Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano (Met).

Y es que a diferencia de otros años en los que se han visto símbolos políticos, los presentes se zambulleron en el código propuesto, "El jardín del tiempo", un relato de J.G. Ballard sobre un mundo ideal con el caos a las puertas; tanto que apenas se advirtió la protesta propalestina fuera de las carpas.

El Met Gala coincide con la exposición de primavera de 2024 del Met Costume Institute "Bellezas durmientes: Reawakening Fashion" que podrá verse del 10 de mayo al 2 de septiembre de 2024. EFE/ Justin Lane

Kim Kardashian se roba todas las miradas

Kim Kardashian, la reina de la osadía, se presentó con un diseño de Galliano para Margiela también, con un corsé que reducía su cintura a dimensiones inverosímiles, "¿en verdad está respirando Kim Kardashian?", se preguntaban cibernautas que siguieron la gala a través de redes sociales.

La influencer de 43 años, madre de cuatro hijos: North, de 9 años; Saint, de 7; Chicago, de 5; y Psalm, de 4, llamó la atención de los presentes con un vestido sin tirantes que redujo su cintura al máximo y que combinó con tacones de plataforma plateados brillantes a juego en el que sumó joyas de Lorraine Schwartz.

No es la primera vez que Kim, exesposa del rapero Kanye West impacta con su mini cintura, el año pasado asistió al Met Gala . con el vestido usado por Marilyn Monroe cuando cantó para el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy para su cumpleaños en 1962.

Kardashian fue acusada inicialmente de dañar el vestido, pero la versión fue negada por el museo Ripley's Believe It or Not!, de Los Ángeles, propietario del traje.

Con información de SUN.