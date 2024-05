De una estatua gigante con forma de un cuerpo humano acostado sobre el escenario se elevó Sam Smith completamente de negro con un sombrero que le cubría medio rostro, así fue cómo inició la presentación de el cantante londinense en el Tecate emblema de la Ciudad de México.

Más de 59 mil asistentes al festival se reunieron para acompañar cantando el icónico tema del cantante "Stay with me", cuál himno que todo mundo sabe de memoria.

“Hola México City esto es increíble, como se encuentran esta noche ¿bien?, honestamente, estuve apenas en Ciudad de México el año pasado, y puedo decir con seguridad que este es el mejor lugar que he visitado, me han dado uno de los mejores shows que he dado en mi vida, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí”, fue como Smith dio la bienvenida al show.

Sam Smith celebra su cumpleaños en México

Fue a medianoche que el cantante pidió a sus fans celebrar su cumpleaños con él en ese momento lleno de amor y adrenalina.

“México es la media noche, es momento de disfrutar, cantemos y gocemos, además es mi cumpleaños en dos días así que es genial celebrarlo con ustedes esta noche, así que vamos a disfrutar juntos de este gran momento”, compartió Sam ante un público incrédulo.

Y el espectáculo dio un giro de 180 grados cuando Sam se despojó de sus tímidas ropas negras para lucir un increíble corset y guantes con encaje florido y unas botas entaconadas con las que se abrió paso en el escenario perdiendo toda timidez de sí mismo.

"Sam Smith":

Por su presentación de anoche en el @TecateEmblema. pic.twitter.com/8u8MYXrcvX— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 18, 2024

Pese a que la lluvia se unió al evento Smith no se quedó solo puesto que sus fans se quedaron fieles hasta el final, esto qué Sam reconoció y fue como con una complicidad única entre artista y seguidor decidieron cerrar una noche increíble con "Unholy", su "sacrílego" tema.

