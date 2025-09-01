Netflix ya dio a conocer su programación y entre sus lanzamientos se encuentra los nuevos contenidos más esperados del mes por sus suscriptores. Anota la fecha de tu estreno favorito y prepárate para ver las nuevas historias que llegan a Netflix en septiembre.

Merlina: Temporada 2 Parte 2

Los últimos cuatro episodios de la segunda temporada de este serie estarán disponibles en Netflix a partir del 3 de septiembre. Bajo la dirección de Tim Burton, Paco Cabezas y Angela Robinson, la historia centrada en Merlina Addams continúa. Los poderes psíquicos de Merlina empiezan a fallar y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: La vida de Enid.

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Este 4 de septiembre Netflix tiene un documental deportivo sobre el próximo enfrentamiento del boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez. Narrado por Diego Luna en español, este especial se adentra en los entrenamientos y la vida personal tanto de El “Canelo” Álvarez como de su oponente Terence Crawford, mientras se preparan para un combate irrepetible por el título de peso intermedio.

Falso amor y venganza. ESPECIAL/NETFLIX.

Falso amor y venganza

Es una serie documental que se estrenará el 5 de septiembre en Netflix. Tras caer en una sofisticada estafa amorosa en El timador de Tinder, Cecilie Fjellhøy se asocia con la investigadora privada Brianne Joseph para ayudar a otras víctimas a recuperar sus vidas y desenmascarar a peligrosos depredadores digitales en esta provocadora serie.

Las Muertas

Es una serie mexicana que se podrá ver a partir del 10 de septiembre en Netflix. Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la historia de ficción narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro. En los años sesenta levantaron un imperio de burdeles y pasaron a la historia como las asesinas en serie más temidas y despiadadas del país.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El evento en vivo y en directo transmitido por Netflix será el próximo 13 de septiembre. Dos de las mayores figuras del boxeo, el campeón indiscutible del peso supermedio, Saúl “Canelo” Álvarez (62-2-2, 39 KO), y la superestrella invicta en cuatro divisiones, Terence Crawford (41-0, 31 KO), se enfrentarán en un combate único por el título unificado del peso supermedio el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Este combate marca un punto de inflexión en las carreras de ambos campeones, decididos a dejar huella en la historia del boxeo.

