Todos los estrenos de Netflix del 1 al 7 de septiembre de 2025

Netflix regresa este septiembre con nuevos y emocionantes estrenos que te tendrán al borde del asiento. Desde acción, misterio, comedia y un poco de romance, seguro encontrarás algo de tu interés.No por nada Netflix es la plataforma de streaming más popular y vista del mundo, ya que aquí puedes encontrar todo tipo de contenido adaptado a cualquier gusto y estilo.Y, como siempre, Netflix actualiza constantemente su catálogo. Este mes lanzará una amplia lista de series, películas y documentales que seguro te van a encantar.Además, a Netflix le gusta empezar con todo. Por eso, algunos de sus estrenos más esperados llegarán a la plataforma la primera semana de septiembre, solo para consentirte y no dejarte esperando. A continuación, te contaremos cuáles son los títulos y cuándo se estrenarán durante la semana del 1 al 7 de septiembre:Así que contacta a tus amigos, llama a tu familia, acerca a tu mascota, planea una velada romántica con tu pareja o simplemente ten una cita contigo mismo, porque se viene mucho contenido de entretenimiento digno de un maratón. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP