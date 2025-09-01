Todos los estrenos de Netflix del 1 al 7 de septiembre de 2025

Netflix regresa este septiembre con nuevos y emocionantes estrenos que te tendrán al borde del asiento. Desde acción, misterio, comedia y un poco de romance, seguro encontrarás algo de tu interés.

No por nada Netflix es la plataforma de streaming más popular y vista del mundo, ya que aquí puedes encontrar todo tipo de contenido adaptado a cualquier gusto y estilo.

Te puede interesar: Conoce todos los estrenos de Cinépolis este septiembre 2025

Y, como siempre, Netflix actualiza constantemente su catálogo. Este mes lanzará una amplia lista de series, películas y documentales que seguro te van a encantar.

Además, a Netflix le gusta empezar con todo. Por eso, algunos de sus estrenos más esperados llegarán a la plataforma la primera semana de septiembre , solo para consentirte y no dejarte esperando.

A continuación, te contaremos cuáles son los títulos y cuándo se estrenarán durante la semana del 1 al 7 de septiembre:

Series:

Merlina Temporada 2 Pt. 2: (03/09/2025)

Cuenta atrás: Canelo v Crawford: (04/09/2025)

La nobleza de las flores: (07/09/2025)

Películas:

Mente indomable: (01/09/2025)

Rápidos y furiosos: (02/09/2025)

+ Rápido + Furioso: (02/09/2025)

Rápido y furioso: (02/09/2025)

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw: (02/09/2025)

Rápidos y furiosos 5in control: (02/09/2025)

Rápidos y furiosos 6: (02/09/2025)

Rápidos y furiosos 7: (02/09/2025)

Rápido y furioso: Reto Tokio: (02/09/2025)

She’s All That: (06/09/2025)

Documentales y especiales

Falso amor y venganza (05/09/2025)

Niños y familia

Concierge Pokémon: Temporada 1 – Parte 2 (04/09/2025)

También puedes leer: Nueva serie de Harry Potter tendrá un rostro familiar para el profesor Flitwick

Así que contacta a tus amigos, llama a tu familia, acerca a tu mascota, planea una velada romántica con tu pareja o simplemente ten una cita contigo mismo, porque se viene mucho contenido de entretenimiento digno de un maratón.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP