Martes, 09 de Septiembre 2025

Los dos estrenos imperdibles de hoy en Netflix

Por: Xochitl Martínez

"Jordan Jensen: Take me with you" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Este martes 9 de septiembre, Netflix lanza nuevos contenidos llenos de humor, ya que se trata de un programa de comedia y una serie cómica de Asia. Elige el programa de tu preferencia y disfruta desde el confort de tu espacio favorito en casa.

Jordan Jensen: Take me with you. ESPECIAL/NETFLIX.

Jordan Jensen: Take me with you

Es un programa de stand up que a partir de hoy está disponible en Netflix. Jordan Jensen debuta con un divertidísimo especial, en el que aborda sin complejos su particular versión del fracaso de la feminidad, la paradoja del amor propio y lo terrorífico que resulta intentar encontrarlo.

Beso o muerte. ESPECIAL/NETFLIX.

Beso o muerte

Es una serie de comedia que ya se puede ver en Netflix. Un grupo de comediantes se enfrentan en un ardiente drama improvisado, donde deben resistir los avances de sus seductoras coprotagonistas hasta lograr el beso perfecto. Con Gekidan Hitori, Tetsuya Morita y Takashi Watanabe.

