Mercado de Hello Kitty en Guadalajara: Estas son las fechas y horarios

¿Quién no es fan de Hello Kitty? Si eres uno de esos fanáticos de la gatita tierna debes saber que está próximo a llegar un mercado de este lindo personaje de caricatura con la temática de Halloween.

El mercado Hello Kitty se trata de un punto de reunión donde todos aquellos que sean amantes de de este personaje podrán comprar artículos relacionados al personaje, ropa, juguetes accesorios, bolsas, artículos de papelería, tecnología, joyas, peluches, etc.

Pero no sólo contará con tiendas para comprar lo que sea de tu agrado, también habrá alrededor de 40 expositores que estarán ofreciendo figuras, cómic y artículos coleccionables incluso de edición especial. Si esto no te parece suficiente entonces debes saber que además habrá una pink carpet desfilar y presumir tus orejitas más kawaii en cientos de fotografías.

¿Cuándo se llevará a cabo el mercado Hello Kitty?

Este evento tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre de 2023, iniciará en punto de las 12:00 y culminará a las 20:00 horas.Su ubicación será en Vía Libertad, en la Colonia Americana.

Lo mejor de todo es que no tendrás que preocuparte por el costo de la entrada ya que será libre, así que no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia caricaturesca en un mundo muy Hello Kitty.

Atracciones del Mercado de Hello Kitty

En párrafos anteriores te dijimos que habrá expositores y una pink carpet, pues no es lo único, hay más.

Si te gusta que te tomen fotos y te gusta hacerte selfies, entonces amarás los selfie spots que habrá esos dos dias, por ejemplo un arco iris gigantes, una cabina 360° y la especial compañía de la botarga oficial para hacerse fotos juntos.

Como dato extra, si vas con tu pareja y tienen planes de casarse, ese será un buen momento para hacerlo, por lo menos de manera simbólica, pues habrá bodas temáticas de Hello Kitty.

Si no tienes planes de fin de semana, este es uno bueno, reserva una fecha y asiste a divertirte en este mercado temático.

