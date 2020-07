Melissa Galindo estrena "Vete con Ellas"

La cantautora Melissa Galindo sigue sorprendiendo a su público con nuevas canciones y colaboraciones, y pese a que la pandemia pausa la gira que tenía contemplada por todo México, su plan se enfoca ahora en estrenos como “Vete con Ellas”.

Melissa Galindo comparte que este nuevo sencillo compuesto por ella, tiene la intención de brindar un mensaje de aliento para reforzar el amor propio en las mujeres cuando se está ante una relación sentimental que no es recíproca.

Melissa destaca la alegría que le significa que sus canciones puedan ayudar a otras mujeres a sentirse acompañadas y motivadas para realizar cambios positivos en sus vida, en especial, si hay miedos a dejar a un espacio o alejarse de personas que no brindan felicidad y crecimiento personal.

Una particularidad de “Vete con Ellas” es la colaboración que Melissa Galindo hace a dueto con Valdo Vinoz, a quien considera un gran cantante: “Yo ya había escuchado su música hace tiempo y me pareció maravillosa. Cuando la disquera me propone que fuera con él la colaboración, me encantó la idea, lo que hizo. Es un chavo súper talentoso y buena vibra”.

