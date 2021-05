Este 4 de mayo fans celebran el “Día del Star Wars” (#MayThe4thBeWithYou) y la mejor manera de unirse al furor de la saga que inició George Lucas es a través de Disney+.

La plataforma de Disney+ estrenó “Star Wars: The Bad Batch”, una serie original de Lucasfilm para celebrar el día. La producción da inicio a una serie de contenidos sobre “Star Wars” durante todo el mes en las redes sociales, la plataforma y productos de la saga.

También Disney+ lanzó “Maggie Simpson en “El Despertar de la Siesta”, un cortometraje inspirado en “Star Wars” que trae a los personajes de “Los Simpson”.

Finalmente, “Star Wars Biomas” y “Simulador de Vehículos de Star Wars” llegan a Disney+ como dos series de la franquicia.

No es un día de festejos si no hay sorpresas. Feliz #StarWarsDay para todos.

¿Cuál de todos estos estrenos van a ver primero?#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/5dcrzJ10UO — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 4, 2021

De acuerdo con Disney, el #StarWarsDay es una tradición popular anual iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm que realza el espíritu del fanatismo compartido por la franquicia con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

El mensaje “May the 4th be with you” conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force Be With You” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español).

Star Wars Day: ¿De qué trata “Star Wars: The Bad Batch”?

Se trata de una nueva serie original animada spin-off de “Clone Wars” que sigue el viaje a través de la galaxia del escuadrón de clones “Fuerza 99”.

La nueva serie debuta este martes 4 de mayo con una entrega especial de 70 minutos y tendrá nuevos episodios cada viernes a partir del 7 de mayo.

Cabe recordar que Disney+ tiene disponible la saga completa de “Star Wars”, así como las series “The Mandalorian”, “Lego Star Wars”, “Star Wars Rebels”, entre otros.

AC