Mauricio Ochmann cambiará pañales de nuevo

Hoy se estrena en Netflix la comedia mexicana “Ahí te encargo” protagonizada por Mauricio Ochmann y Esmeralda Pimentel. Una producción de Traziende Films que está bajo la dirección de Salvador Espinosa, basada en un guion escrito por Tiaré Scanda y Leonardo Zimbrón. El elenco lo complementan el niño Mateo Giannini, Juan Martín Jáuregui, Verónica Bravo, Fernando Becerril, Moisés Arizmendi, Tato Alexander, Monserrat Marañón y Verónica Langer, entre otros.

“Estoy muy contento con esta película, es muy divertida y súper entrañable, con mucho cariño. Es una cinta de Netflix para Netflix, pero producida por Traziende Films, una compañía mexicana. Hay tanta gente tan talentosa que hicimos un equipo bien bonito bajo la dirección de Chava Espinosa, que yo no había tenido el placer de trabajar con él y es una belleza de director, logramos una cinta muy linda, la gente la va a poder disfrutar a partir del viernes y se van a quedar con un muy buen sabor de boca”.

En la trama, “Alex” (Mauricio), desea profundamente ser papá, pero se enfrenta a una situación complicada con su esposa “Ceci” (Esmeralda), quien es una exitosa abogada que está en la cima de su carrera, y ser mamá no está en sus planes por el momento. Sin embargo, un invitado inesperado (el niño Mateo) pondrá a prueba su amor y le dará un giro a la historia.

“Es un matrimonio joven donde de alguna manera se invierten los roles y a él su reloj biológico le comienza a decir que quiere ser papá, y ella está más enfocada en su vida profesional y lograr sus sueños de crecer, y de repente les cae este encargo que es el niño que viene a sacudir todo su mundo. De alguna manera todo esto se presta para una comedia muy deliciosa y muy entrañable”.

Desde esta comedia se retrata el vínculo paterno y aunque es un proyecto de entretenimiento, también generará en el espectador varias lecturas. “Yo creo que la película se presta para cuestionamientos y reflexiones, hay varios temas que se tocan, la gente se va a identificar y se va a divertir, además es un guion muy redondito por Tiaré Scanda y Leo Zimbrón, se logró una película 100% familiar con su parte de comedia romántica y drama”.

Con respecto al trabajo con el niño Mateo, dice Mauricio que muchas de sus escenas son con él. “El reto más grande de trabajar en esta película es que me tocó estar gran parte de la peli con el niño y también el reto era la relación entre él y yo. La verdad es que soy súper niñero y me la paso increíble. Entonces, fue hacerlo sentir en confianza, seguro, que no sintiera ningún tipo de estrés dentro de la filmación que puede ser muy caótica en algún momento con mucha gente trabajando. Respetamos su rutina de sueño, su comida y la verdad es que tengo que agradecerle mucho a Antonio, el papá del niño, porque hicimos una mancuerna increíble, el niño se la pasó muy padre”.

Mauricio recientemente estrenó “R” en Claro Video, señala que aún no se ha confirmado una segunda temporada, pero a él le encantaría, sin embargo, adelanta que hay otros proyectos cercanos que por la pandemia se tuvieron que posponer los estrenos, “ya veremos si para el 2021 se colocan en algún cine, o ver qué pasa y vienen más proyectos también, ahorita es como un rompecabezas que se va rearmando por la pandemia, pero hay proyectos y eso es lo que está padre”.