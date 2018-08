Mauricio Islas ‘apadrina un trasplante’

Las causas sociales son una parte importante en la vida personal y profesional del actor Mauricio Islas. Hace unos días estuvo de visita en Guadalajara para la quinta firma filantrópica de la Fundación Apadrina un Trasplante A.C. y Los Hospitales Civiles de Guadalajara, en la que se recibieron como madrinas y consejeras a la empresaria Martha Lazo de la Vega y a la actriz Carmen Aub.

“Este es un proyecto que traemos desde hace más de 17 años, lo inició Eli Castro con ‘El Piojo’ Herrera, Mauricio Ochmann y yo. Es un movimiento de hacer conciencia en la gente con respecto a la donación de órganos, pues hay más mitos que realidades”.

En retrospectiva, recuerda Mauricio que se montó la primera piedra del banco de tejido y hueso, y ahora con “Apadrina un Trasplante” se trata de buscar padrinos que donen dinero para quienes lo necesitan. Él, Ochmann, “El Piojo”, Los Charros, la fundación de Jorge Vergara y Fernanda Castillo, entre otras personalidades ya han sido padrinos de esta causa.

Mauricio señala que tener una familia, sus tres hijos y su pareja, le permiten mirar más allá de lo cotidiano, “no me siento bien no haciendo algo, creo que he recibido muchas bendiciones y estoy tratando de poner mi granito de arena”.

El actor considera que la labor altruista no debe ser una obligación para las figuras públicas, sino una necesidad de querer ayudar. “Te tiene que nacer del corazón, a fuerza ni los zapatos, porque entonces no hay congruencia con lo que uno hace, si a mí me obligas a hacer algo no me siento cómodo. Yo lo que hago es por convicción”.

Proyectos en camino

El actor continúa con las grabaciones de la quinta temporada de “Señora Acero” y también con la obra de teatro “Dos más dos”. “También estoy armando lo de mi fundación y ya finalicé mi libro, lo estoy editando, se llama ‘Saca la casta’ ”. Hace unos días Mauricio estuvo en Harvard con Caitlyn Jenner para exponer su libro y las cuestiones relacionadas con su fundación.