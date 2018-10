Mauricio Clark comparte imagen de bautismo que “lo curó”

Mauricio Clark compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra el momento en el que renovó sus promesas bautismales en el Río Jordan, con la que renuncia a su pasado de excesos, drogadicción y homosexualidad, según contó.

"Haber renovado las Promesas Bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada", escribió junto a la imagen.

Clark aseguró que sus mensajes sobre la homosexualidad han sido mal interpretados, pues afirma, que jamás ha dicho que la homosexualidad sea una enfermedad y tampoco que él se haya curado gracias a una terapia de conversión cristiana.

"Jamás he compartido que la homosexualidad sea una enfermedad, jamás he dicho que me curé, jamás fui a una terapia de conversión cristiana de esas que dicen. Esas declaraciones han sido inventadas y ustedes mismos han propagado dicha desinformación. La confusión ha sido derivada de la falta de ética y objetividad de ciertos colegas, así como de diversas instituciones que han publicado sin cerciorarse. Lo único que he dicho es que hoy en día, la homosexualidad es parte de mi pasado", publicó.

