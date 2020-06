Mauricio Barcelata te lleva al límite con "Guerreros 2020"

Hoy 15 de junio en punto de las 20:00 horas por Canal 5 de Televisa, se estrena el programa “Guerreros 2020” que conducen Mauricio Barcelata y Tania Rincón bajo la producción de Magda Rodríguez. Este proyecto significa el retorno del presentador a la llamada “Fábrica de Sueños”.

La emisión, que se transmitirá de lunes a jueves, combina varios tipos de competencias, desde cosas muy simples y conocimientos generales, hasta retos físicos de alto rendimiento. Los capitanes de los equipos son Macky González y Memo Corral, comandando a “Los Leones” y “Las Cobras”, respectivamente, mientras que la narraciones están a cargo de Carlos Aguilar “El Zar”.

Barcelata detalla que “un equipo contra otro estarán luchando por tener la supremacía, pero sobre todo, la parte neurálgica amén del entretenimiento, es juntar una cierta cantidad de dinero en apoyo a todas las personas dedicadas al gremio de la salud. Entonces, esta acción también nos hace socialmente responsables. Pero también es la intención de que la gente pueda ver un programa que lo pueda disfrutar el hijo, el nieto, el papá y el abuelo”.

Recordó Mauricio que Memo Corral se ha desarrollado en el área fitness y fue parte de “Reto 4 Elementos”, y que Macky González también tiene mucha experiencia en el deporte y fue parte del show “Exatlón”.

“Los equipos se enfrentarán en diferentes participaciones, desde retos muy físicos a retos de desempeño de fuerza, pero también haciendo juegos simples, porque en la vida no nada más necesitas ser fuerte o ser inteligente, también hay que ser astuto y audaz, así que este tipo de combinaciones se realizarán en las diferentes dinámicas y al final del día, cada una de las células llevará el nombre de su equipo en alto, para decir en esta ocasión triunfé y tal vez mañana lo vuelva a hacer”.

De vuelta a casa

Sobre su regreso a Televisa, dice Mauricio estar feliz dela vida porque es como regresar a la escuela, porque cuando llegó de Veracruz a la Ciudad de México, en esta televisora estuvieron sus grandes maestros, “entre ellos don Héctor Suárez que desafortunadamente acaba de fallecer, pero ahí están mis grandes maestros de siempre y en las diferentes empresas en las que me ha tocado participar. Y ahora este regreso me llenó de vida una vez más porque me hizo recuperar la idea por la cual llegué en algún momento, que fue saber qué es lo que quiero”.

Sobre su relación con Magda Rodríguez, dice sentirse muy contento de volver a trabajar con ella. “Es una mujer que aprendí a conocer al paso del tiempo en un foro de televisión, ella fue la que me lleva a mí a TV Azteca para hacer un programa que se llamó ‘Para todos’, en donde se le ocurría cualquier tipo de cosas. Y finalmente si algo le gusta a Magda, es eso, estar innovando, estar moviendo las cosas y que cada día el público se enganche con sus programas”.

Finalmente con la dupla que conforma con Tania Rincón, dice que los dos son muy buenos amigos desde que se conocieron en “Venga la alegría” y que en el show de “Guerreros 2020” los dos tendrán las mismas oportunidades para desarrollarse.

