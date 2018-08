Mauricio Aspe y la evolución de sus villanos

El actor Mauricio Aspe es parte de “La Piloto”, teleserie que ha sido de las favoritas del público y cuya segunda temporada ya se encamina hacia la recta final. Él es “Mena” quien durante el inicio de la historia era un villano de gruesa armadura, sin embargo, ahora que su personaje comienza a mostrar humanidad, el público descubre que también tiene sentimientos profundos y que en algún momento todos se vuelven vulnerables.

“Estoy muy contento con la nueva etapa de ‘Mena’ que ahora sale de papá buscando el cariño de su hijo y recuperando la amistad entre él, ‘John’ y ‘Yolanda’, haciendo el equipo que eran en la temporada uno. Hemos trabajado con mucha diversión y estamos muy contentos por la respuesta del público. Antes éramos los malos y ahora resulta que hay más malos que nosotros, pero así es en la vida, y dentro de eso, me toca sacar una parte diferente de ‘Mena’ que es la paternidad y además que el niño no lo conoce, entonces es más complicado”.

Espera Mauricio que la audiencia disfrute mucho este cambio que tuvo su personaje y cómo será el acercamiento que se dará entre él y su hijo, además de toda la acción que sigue rodeando a ‘Mena’. “Así son de complejos los personajes, hacen cosas malas por necesidad o porque la vida los comenzó a llevar a esas circunstancias. Entonces, no se trata de disculparlos, pero sí mostrar otras partes del personaje que la gente no conocía y que entiendan que son humanos, mucho más complejos, de hecho, aunque no lo crean, el ser humano siempre vive en melodrama”.

Recordar es vivir

A Mauricio se le recuerda a inicios de su carrera haciendo personajes juveniles de niño rico y mala onda, pero después de varios años de trayectoria, ahora tiene otros matices y otros enfoques, sin embargo, recuerda con gracia lo que fue para él la telenovela “María la del barrio” donde hacía de “Aldo Armenteros” y la escena que hoy en día sigue siendo viral, la de “La maldita lisiada”.

“Me tocó gracias a Dios empezar con novelas clásicas, a ‘María la del barrio’ todavía la alcanzó a tocar Valentín Pimstein, y ahora hacer ‘La Piloto’ que son otras opciones. Con la escena de ‘la lisiada’ donde yo sujeto a Itatí (Cantoral), un día llegó mi hija de la escuela y me dice, ‘mira papá, lo que me mandaron’ porque se hizo viral esa escena hace un par de años y me daba risa de saber a dónde llegan las cosas, pero qué padre. Esa escena la grabamos en cuatro o cinco días, fue una locura, porque además las escenas en esas novelas eran de 30 minutos”.

Salir de la zona de confort

Mauricio fue de los primeros actores en explorar oportunidades en otras televisoras cuando aún había exclusividades, pero quiso buscar otra proyección y desde entonces ha trabajado en otros melodramas de Azteca, Telemundo y Univisión. “Tuve la suerte de que nos atrevimos muchos a salirnos de lo que era nuestra casa, porque yo empiezo en Televisa y el CEA, y me dio miedo salir, como cuando eres chavo y te vas de tu casa a ver qué hay afuera, pero me la jugué, me fui a Miami, a Colombia, la cosa es no tener miedo y buscar el proyecto adecuado”.

Eso sí, Mauricio señala que si se le convoca para una tercera entrega de “La Piloto”, él estaría encantando de participar.