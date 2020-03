Mau y Ricky viven el aislamiento separados

Los hermanos Mau y Ricky Montaner siempre son muy unidos y más en estos momentos complicados a causa del COVID-19; sin embargo, les ha tocado vivir el aislamiento separados, pero esperan reunirse todos en familia en unos cuantos días, según cuenta Mau en entrevista desde Miami, ciudad donde pasa estos días con sus padres.

“Me acabo de mudar a la casa de mis papás porque de un momento a otro aquí en Miami pusieron cuarentena mandatoria y a mí me dio chance de llegar a donde están ellos para que nos quedáramos todos juntos, pero a Ricky no, él acaba de tener un perrito nuevo y todo para él es mucho más complicado. Ricky no logró llegar a tiempo, pero creo que en estos días van a dar un tiempito para que él pueda también juntarse con nosotros en casa”.

Considera que a propósito de estos días de contingencia es importante el descanso, porque a veces a ellos o a la gente en sus actividades diarias se les olvida parar y dar gracias por todo lo que están viviendo.

“He estado tratando de sacarle lo bonito y lo positivo: he tenido tiempo tan bonito y tan lindo con mi familia, tiempo que la verdad es que últimamente no tengo muy seguido porque viajo muchísimo con mi hermano, mis padres también viajan por trabajo y Evaluna y Camilo también. Entonces, el tiempo juntos ha sido muy valioso, además he tenido chance de meterle a la música para crear cosas nuevas y a meterle a proyectos nuevos que me apasionan y que no tienen nada que ver con ella”.

También hace un llamado a su público y a las personas en general a quedarse en casa y disfrutar el compartir en familia. “Esto que estamos viviendo es bastante fuerte y horrible, hay mucha gente pasándola muy feo y es algo que realmente me conmueve mucho, pero también creo que tenemos la responsabilidad todos de tratar de ver esto un poquito más positivo, aunque sea difícil. Es importante que todos nos demos la oportunidad de respetar más que nunca la salud de los demás.”

Subraya que la gente ve esta emergencia sanitaria como algo lejano que no piensa que quedarse en casa es verdaderamente importante: “Yo invito a todo el mundo a que se lo tomen en serio. Yo voy a ser muy honesto, en mi caso yo también lo veía muy lejano hasta que un primo nuestro de la familia se fue al cielo hace unos días por el coronavirus, en ese momento me cayó la moneda y me dije que era más serio de lo que me imaginaba. Aunque yo ya estaba aplicando la cuarentena voluntaria, sin que fuera mandatoria en donde vivo, siento que es importante que lo tomemos en serio”.

Nueva música

Durante estos días de contingencia, los hermanos publicaron su nuevo sencillo “Me enamora”, que a una semana de su lanzamiento -el 19 de marzo- está por alcanzar las cinco millones de reproducciones. El clip hace recreaciones de historias de cine pero con el toque de humor que caracteriza a Mau y Ricky.

“Este sencillo me tiene muy emocionado, siento que es perfecto para este tiempo porque trae una alegría esencial. El video es muy divertido, mi hermano y yo nos metimos a explorar el mundo actoral, que no necesariamente nos sale tan bien, pero la pasamos muy bien. La canción es muy romántica y al mismo tiempo muy bailable”. Mau y Ricky tienen programado dar un concierto en Guadalajara el 13 de junio próximo en el Teatro Diana a las 20:30 horas, esperan que la fecha se sostenga y no cambie a causa de la emergencia sanitaria.