Este viernes 9 de junio a las 21:00 horas, se presentará en el Auditorio Telmex, la banda mexicana Matute con su gira “Quinceañera World Tour”, de hecho, en entrevista con EL INFORMADOR, Paco “Oso” Morales, adelanta que ya son las últimas fechas de esta gira porque pronto comenzarán la nueva que llevará por nombre “Party Monster” con la cual iniciarán por Ecuador, en Guayaquil el 20 de julio.

“Estamos muy emocionados de volver a Guadalajara y llegar a este hermoso Auditorio Telmex. Espero que nos puedan acompañar porque será una noche inolvidable. Este ya es el cierre de la gira, son las últimas fechas de la ‘Quinceañera World Tour’ que haremos, así que esperamos que estén con nosotros. En el repertorio hay de todo, la gente que ya nos vio, ya saben a lo que van, se la van a pasar bomba y quienes no han ido, solo les digo que van a escuchar la canción que bailaron en su primera fiesta de la secu o la prepa, o la canción que dieron en su primer beso. Así que van a recordar un montón de cosas. Váyanse hidratados, descansados y con zapatos cómodos, porque vamos a bailar y cantar toda la noche”.

Sobre lo que significa para la banda ser un referente de la fiesta en México, “Oso” confiesa que “es muy vaciado”, expresa que suele acudir gente a sus shows que no se conocen entre sí “y acaban brindando y echando relajo juntos, vaya, hemos tenido hasta gente que se ha casado porque se conoció en shows de Matute. Entonces, eso está muy padre, nos da mucho gusto generar ese tipo de cosas”.

La “Quinceañera World Tour” es una gira que en particular les ha dejado como banda muchos frutos. “Con la amable presencia de nuestra familia ochentera, es algo que no tenemos con que agradecer, hay un gran cariño, cada que tocamos en algún lugar nos llevan regalitos, aunque sea un chocolate y eso no se paga con nada, eso lo valoramos y lo apreciamos mucho. Y la verdad es que esta gira nos ha dado muchas satisfacciones, hemos llegado a ciudades que no habíamos visitado antes y nos llevamos muy gratos recuerdos de este tour”.

“Party Monster” ya comienza su recorrido el próximo mes de julio, “será algo épico, lo más grande que hayamos hecho hasta ahora, ya está en el horno cocinándose con muchas sorpresas”. Sobre el concepto de este tour, explica: “En ‘Quinceañera’ el repertorio fueron canciones del lado B, los sencillos que (en los 80) las disqueras no repasaban tanto, pero que fueron éxitos y en esta nueva gira ‘Party Monster’ viene puro lado A. Vamos a echarle toda la carne al asador y son puras canciones que fueron épicas y que hicieron época”. No descarta “Oso” que también se dé un disco de esta gira, pero acota que van paso a paso.

“Oso”, además destaca que algo que diferencia a Matute es que ellos han hecho sus proyectos a la vieja usanza, “en los años 60, 70 u 80, una banda surgía tocando en bares y luego comenzaba a hacer gira y después venía un disco de promoción y así es como le hicimos nosotros. Hoy día la gente saca un disco y se pone a promocionarlo, apostándole a que funcione o no. Y la verdad es que como todos somos músicos de oficio, lo que más disfrutamos es tocar en vivo y lo que más procuramos es hacerlo lo mejor que podemos y brindarle al público que nos hace el favor de vernos, la mejor experiencia posible, así que los shows en vivo es lo que más disfrutamos hacer”, además resalta que Matute está respaldado por un importante staff donde siempre sale avante todo. La “Quinceañera World Tour” cerrará en Monterrey en el Machaca Fest a finales de junio, además también habrá presentaciones en Cancún y San Carlos previamente.

MF