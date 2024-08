La actriz Brooke Mueller, conocida por su relación con Charlie Sheen, quien compartió pantalla con Matthew Perry en la icónica serie "Friends", está en medio de la investigación sobre la trágica muerte de Perry. Según los fiscales, Mueller tiene conexiones significativas con el caso.

De acuerdo con el portal "TMZ", Brooke conocía a Jasveen Sangha, apodada como "La Reina de la Ketamina". Sangha, señalan las autoridades, vendió una dosis letal de ketamina a otra persona, quien posteriormente entregó la droga que causó la muerte de Matthew.

Brooke también tuvo una relación cercana con el actor que interpretaba a Chandler Bing, incluso compartió tiempo en rehabilitación con Sangha y con él. Los tres coincidieron en el mismo centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Jasveen Sangha fue arrestada hoy en relación con el asunto judicial, y los fiscales afirman que ella era responsable del local clandestino de drogas que suministraba la ketamina.

Por otra parte, Mueller mantenía una estrecha amistad con Erik Fleming, quien se declaró culpable de cargos de conspiración para distribuir ketamina y distribución de ketamina que resultó en muerte e injurias graves.

Fleming actuó como intermediario, transportando la ketamina desde el laboratorio de Sangha hasta Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry.

Asimismo, Brooke Mueller tuvo un vínculo personal con Perry, ya que conoció a su exesposo, Charlie Sheen, en una fiesta celebrada en la casa del famoso.

Tras el fallecimiento de Perry, las autoridades obtuvieron una orden de registro para la residencia de Brooke, donde confiscaron su computadora y teléfono. Esta orden se tuvo que emitir después de que se demostrara causa probable de que se había cometido un delito.

Hasta la fecha, la actriz no ha sido arrestada. Testigos aseguran que Mueller no testificó ante un gran jurado ni recibió inmunidad antes de colaborar con las autoridades. No obstante, se sabe que ha cooperado plenamente con la investigación.

"La Reina de la Ketamina" y cuatro personas más, incluido el asistente de Perry, fueron detenidos este jueves.

El caso ha generado una ola de tristeza por Perry en su círculo cercano, ya que aseguran que fue víctima de personas que alimentaron su debilidad hacia los estupefacientes.

"Cualquier persona que haya estado involucrada en el uso inapropiado de ketamina para Matthew debe ser procesada", afirmó el abogado del famoso, Matt Marty, quien aún trabaja con su patrimonio.

