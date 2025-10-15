En honor al Día de Muertos, Mattel rinde tributo a una de las tradiciones más emblemáticas de México con el lanzamiento de la Barbie Signature Día de Muertos 2025, una edición especial que este año presenta a “La Llorona”, figura legendaria del folclore latinoamericano.

La icónica marca de juguetes se une nuevamente a esta festividad cargada de simbolismo y color, reinterpretando a través de su colección una de las leyendas más conocidas de la cultura popular. Con detalles que evocan la mística y el dramatismo del personaje, esta edición busca celebrar la herencia cultural y mantener viva la conexión con las historias que han trascendido generaciones.

CORTESÍA/ Mattel

La Barbie “La Llorona” combina el arte, la tradición y la narrativa mexicana en una pieza de colección que promete convertirse en un homenaje inolvidable a la riqueza del Día de Muertos.

Esta Barbie edición premium luce envuelta en un vestido de delicado encaje blanco, con un fondo azul que logra distinguirse entre las capas y el corsé. El diseño tiene manga larga para cubrir sus manos decoradas con un diseño esquelético festivo mientras sostiene una vela.

Su rostro exalta el maquillaje tradicional de catrina en colores blanco, azul y morado con lágrimas pintadas, asimismo la muñeca se encuentra coronada con un tocado de rosas negras y un velo de encaje que cae entre su larga y oscura cabellera.

CORTESÍA/ Mattel

¿Cuánto cuesta la Barbie inspirada en “La Llorona”?

La preventa de la Barbie inspirada en “La Llorona” inició este 14 de octubre con un precio al público de $2,999 pesos, la venta física será por parte de la tienda departamental Palacio de Hierro y en línea, además de la página de Mattel Creations y Amazon.

Cabe destacar que ante la alta demanda, en la página de Barbie Signature se encuentra abierto un registro para notificar a los compradores sobre la disponibilidad del producto.

ESPECIAL

