Cinemex se luce este jueves 16 de octubre con dos estrenos

Este jueves, la pantalla grande se llena de emociones intensas con dos estrenos que no puedes dejar pasar en Cinemex el próximo jueves 16 de octubre.

Desde el suspenso sobrenatural hasta el drama más conmovedor, Cinemex presenta historias poderosas que atraparán tanto a los amantes del terror psicológico como a quienes buscan relatos reales que inspiran y estremecen.

A continuación, te contamos de qué se tratan estas dos películas:

Teléfono Negro 2

Finney, ahora con 17 años, intenta sobreponerse a las secuelas de su aterradora experiencia de secuestro.

Mientras lucha por rehacer su vida, su hermana comienza a experimentar perturbadoras llamadas en sueños desde el misterioso teléfono negro, acompañadas de visiones inquietantes sobre tres chicos perseguidos en un siniestro campamento de invierno llamado Alpine Lake. El terror vuelve a marcar la línea entre lo real y lo sobrenatural.

La Libertad de Fierro

Basada en hechos reales, esta impactante historia retrata la vida de César Fierro, un hombre que, tras pasar décadas en confinamiento solitario por una condena injusta a muerte en Texas, finalmente es liberado.

Aislado por años del contacto humano, ahora enfrenta el mayor desafío: reconstruir su vida y encontrar su propia definición de libertad. Una película que conmueve, cuestiona y deja huella.

