El cuarto programa de MasterChef Celebrity estuvo inspirado en las tradiciones mexicanas.

Garnachas y pozole fueron algunos de los retos que los participantes enfrentaron con platillos basados en sus raíces, como en el caso de Stephanie Salas, que dedicó su pozole a la actriz Silvia Pinal, quien es su abuela.

Salas se enfrentó a personalidades como José Joel, Laura Zapata, Dalú y Aida Cuevas en el reto de eliminación, pues desde la primera prueba cometió errores junto a sus compañeros que la pusieron en la cuerda floja, pero el recuerdo de dos mujeres importantes en su vida la salvó.

"Es en honor a Lolita de la Colina, quien escribiera una canción muy bonita para mí en 1982", expresó Stephanie al presentar su platillo. Además dijo que el pozole le remitió a su abuela, la primera actriz Silvia Pinal "Yo por mi abuela he conocido tantas variedades de platillos mexicanos", dijo.

Incluso en las estaciones de cocina la también cantante recordó a su familia, pues mientras discutía con Laura Zapata en una de las preparaciones, le dijo "Ya te pareces a la Pasquel", refiriéndose a su mamá, Silvia Pasquel, a lo que Zapata respondió: "¡Ay no!".

En la kermés, además de piñata y tiros, hubo hasta boda de los primeros ganadores, Bebeshita y Paco Chacón.

William Valdés divide opiniones con su salida de MasterChef Celebrity

Después de que el presentador cubano William Valdés no lograra un buen sabor en su pozole, resultó el cuarto eliminado del concurso de cocina, pero su salida dejó inconformes a varios participantes, por ejemplo José Joel, quien expresó "Se tiene que salvar William porque ha tenido muchos aciertos", antes de saber el veredicto de los jueces y Aida Cuevas que dijo "Me invade la tristeza porque es un gran muchacho".

Mientras tanto, el también actor se despidió de la cocina con un triste discurso.

"Siempre he querido hacer las cosas bien porque siempre las he hecho mal y lo único que quiero es que mi familia se sienta orgullosa de la persona que soy, he conocido compañeros maravillosos y de alguna u otra forma no me quedo solo, fueron una familia muy linda", dijo Valdés.

Además se despidió gritando que Stephanie Salas será la ganadora del concurso, algo que ella agradeció con la frase "Se va mi ahijadito William, lo voy a extrañar muchísimo". Sin embargo, aunque sus compañeros lo lamentaron, en Twitter, donde muchos usuarios aplaudieron su salida.

Tropezones del cuarto programa de MasterChef Celebrity

Laura Flores abrió la olla exprés antes de tiempo y comenzó a mojar toda la estación de trabajo, ante la crítica de sus compañeros que consideraron los puso en peligro, ella expresó: "¡Ay pues ya la cagué, ya ni modo!".

Germán Montero se cortó un dedo y aunque quería ser discreto, su compañera Alicia Machado comenzó a gritar "¡Enfermería, enfermería!", para que lo atendieran lo antes posible.

Laura Zapata y Stephanie Salas se pelearon en pleno reto. "A Lau la quiero mucho, pero creo que no tuvo la capacidad de reaccionar ante la emergencia que tuvimos", dijo Salas, quien además acusó a su compañera de que se estaba comiendo los sopes en lugar de ayudar.

Aida Cuevas lloró al reconocer que es la cuarta vez que porta el mandil negro de la eliminación "No he dejado de cocinar, pero también creo que es una gran oportunidad que se me da", dijo entre lágrimas la intérprete de "El pastor".

Nadie eligió a José Joel cuando se formaron equipos, finalmente se unió al grupo de Germán por default. William consideró que es por un mal desempeño "Porque en los últimos programas ha estado a punto de salir".

