Gritos, llanto y desacuerdos hubo en el octavo programa de MasterChef Celebrity donde la cocina se convirtió en un salón de clases y los participantes actuaron como niños, hasta que Laura Zapata ordenó molesta y entre gritos: "¡Basta de actuar como niños!".

Todo se suscitó después de que Tony Balardi fuera cuestionado sobre su infancia y él confesó que siempre se había sentido víctima de abusos por parte de las personas, comenzó a recitar un poema al respecto y Paco Chacón decidió acompañarlo, pero al comediante esto no le pareció.

"A ese tipo de abusos me refiero. Cuando alguien tiene la palabra es una grosería interrumpir o cambiar un dulce por otro dulce (refiriéndose a laura Zapata) eso es abuso", señaló Balardi.

Molesta Laura le devolvió el dulce que previamente le había cambiado y expresó: "Eres un hipócrita porque yo te dije que si me cambiabas el dulce y dijiste que sí y ahora te estás quejando públicamente". Paco Chacón le pidió una disculpa después y en redes sociales los espectadores lo consideraron innecesario.

Tras el momento incómodo los participantes elaboraron un postre dulce para deleitar a los jueces, pero sólo Paty Navidad, Germán Montero, Laura Zapata y Jimena Pérez 'La choco' subieron al balcón de los salvados.

Una gran sorpresa para las celebridades en MasterChef Celebrity

El momento feliz llegó cuando entraron los invitados especiales. Niños para acompañar a cada cocinero a afrontar el siguiente reto, sobrinos, nietos, hijos y hasta amigos fueron los pequeños encargados de traer los ingredientes del mercado.

Rodrigo, el nieto de Aida Cuevas conmovió en redes por su carisma y ternura.

Finalmente en el reto de eliminación se enfrentaron Laura Flores, la Bebeshita, Aida Cuevas, Aristeo y Stephanie Salas.

Prepararon un salteado y la única que recibió muy malas críticas fue Laura Flores.

"La carne está muy grande y estaba dura, además tenía mucha salsa y estaba ligeramente pasado de sal y la verdura la pico en lugar de cortarla en juliana", señaló el Chef Herrera.

¿Quién fue el octavo eliminado de MasterChef Celebrity?

A pesar de las críticas por el platillo que presentó Laura Flores, hubo un gran sorpresa, pues no fue la expulsada de la cocina, sino "la Bebeshita" fue quién terminó dejando la competencia.

"¡No, soy yo!", expresó Laura desconcertada. "Si había que decidir entre 'Bebeshita' o yo, me voy yo, ella es una mujer que quiere aprender, no es justo", aceptó la actriz, quien durante el reto estuvo llorando porque dijo sentirse muy presionada en el programa.

Mientras tanto la influencer, cuyo nombre real es Daniela, se despidió de sus compañeros entre lágrimas. En redes sociales consideraron su salida "un robo".

"No sé cocinar, pero me encanta y yo me manejo en la vida como 'si no lo haces con amor, ¿para qué lo haces?' y estando aquí me di cuenta que MasterChef te cambia la vida y que los quiero mucho".

Tropezones del octavo programa de MasterChef Celebrity

Aida Cuevas tuvo desventaja en el reto con los niños, pues su pequeño nieto Rodrigo sólo tiene cinco años y le costó trabajo suministrar los ingredientes que su abuela le pedía.

Laura Flores hizo comentarios ofensivos cuando estaba enojada. Por ejemplo ante la crítica del chef Herrera, que le señaló un desbalance de sal. "Se van a enfermar de tanta sal que tragan", dijo.

Aristeo le coqueteó a la conductora Rebecca de Alba, cuando ella fungiendo como la maestra le pidió que se acomodara el mandil "Sólo porque viene de usted querida maestra", contestó el deportista.

El hijo de Mauricio Islas, Emiliano, negó rotundamente querer dedicarse a lo mismo que su papá. "Siempre me preguntan eso, pero no, yo no quiero ser actor", afirmó, pues él quiere ser científico.

MF